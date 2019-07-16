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韓國瑜贏了第一戰之後 台灣的命運何去何從？

韓國瑜對決蔡英文！5家網路民調「韓蔡之爭」 結果一面倒

2019-07-16 15:56聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨（右）出線參選，將對決現任總統蔡英文。　記者陳嘉寧、陳柏...
高雄市長韓國瑜代表國民黨（右）出線參選，將對決現任總統蔡英文。　記者陳嘉寧、陳柏亨／攝影
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2020總統大選國民兩黨參選人紛紛抵定，昨日聯合新聞網幫讀者整理出從6月22到7月11日共6家機構民調結果，多半是韓國瑜支持度領先蔡英文。在國民黨初選民調結果公布後，有不少當紅粉絲專頁都對於「韓蔡之爭」推出相關投票活動。此次彙整分別由館長臉書《飆捍》、《爆料公社》、《韓國瑜高雄市長》、《老天鵝娛樂》及《聯合新聞網》共5個粉專所發起的臉書投票，皆由蔡英文大幅領先韓國瑜，領先幅度最多高達80個百分點。和初選結果前整理的6家民調結果相較之下，差異相當大。

【最新國民黨初選結果】


‧ 44%對27%韓國瑜壓倒性勝郭台銘 五家民調詳細數據圖表

各大臉書粉專對於蔡英文及韓國瑜的支持度。
各大臉書粉專對於蔡英文及韓國瑜的支持度。
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館長臉書投票：蔡英文90%、韓國瑜10%

根據館長7月15日在臉書粉絲專頁發布的票選活動「你支持誰當總統？」，截至目前已有23.6萬人參與投票。調查顯示高達90%的網友選擇投給蔡英文，而僅有10%網友願意支持韓國瑜當總統。

網友在投票區底下回應「含淚投蔡」、「我非藍非綠，支持支持蔡英文連任壯大台灣」，也有人提出「我要選陳之漢 」意外獲得不少讚數。

爆料公社臉書投票：蔡英文77%、韓國瑜23%

爆料公社在7月15日舉辦模擬投票，詢問網友「支持蔡英文或韓國瑜當中華民國總統」，投票在今天中午已經截止，總共吸引33.9萬人參與。最終結果指出，有77%網友支持蔡英文，剩下的23%網友支持韓國瑜擔任中華民國總統。

有部份網友留言指出「這兩個...我不行」、「有別的選項嗎 」，也有網友給出建議，認為韓國瑜「先把高雄市長當完再說，還沒一年就想轉職，經驗值都不夠」。

韓國瑜後援會臉書投票：蔡英文78%、韓國瑜22%

韓國瑜高雄市長臉書粉專，在7月15號國民黨初選民調公布後，也發起英韓對決投票。投票活動仍在進行中，到目前為止共計有4.9萬位網友參與，意外的由蔡英文拿下近8成票數，以78%對上韓國瑜的22%，處於領先地位。

死忠韓粉留言喊話「唯一支持庶民總統韓國瑜」、「預祝蔡英文2020下架」，有人則提到在國民黨初選中落敗的郭台銘，要「郭台銘加油 」，似乎暗示蔡英文及韓國瑜都不是最佳選擇。

老天鵝娛樂臉書投票：蔡英文84%、韓國瑜16%

常對時事議題各種嘲諷的老天鵝娛樂，同樣在7月15號舉辦「2020韓蔡對決」，距離投票結束還有5天，在6.1萬位網友投票中，蔡英文得到84%的支持度，韓國瑜則有16%網友支持。

網友留言中，亮點反而不在蔡韓，不少人紛紛提到「唯一支持郭台銘」、「最好的選擇柯文哲」、「唯一支持賴清德」。有網友看到總統大選由韓蔡對決，表示「我終於可以不用在禮拜六請假去投票了，工作比較重要」。

聯合新聞網臉書投票：蔡英文70%、韓國瑜30%

「如果明天就是總統大選…你會投誰？」聯合新聞網針對蔡英文及韓國瑜推出臉書投票，目前共有10.3萬人參加，有70%的網友支持蔡英文繼續擔任中華民國總統，另外30%的網友選擇投給韓國瑜。

有網友不滿蔡英文表現，表示自己「一定投韓，我不藍不綠，但做不好就是要讓她下台！」。郭粉也出現在留言區，決定「兩個都不投，有郭就投，無郭郊遊去」。

2020選舉蔡英文韓國瑜民調國民黨
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