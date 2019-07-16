影／柯酸藍綠民調：兩個字，荒謬

2019-07-16 14:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



批台灣像明末「天下大亂，流寇四起」

國民黨內總統民調出爐，高雄市長韓國瑜拿下44.8%的支持度，不僅狂勝對手郭台銘的27.7%，也大贏蔡英文總統的15.8%。台北市長柯文哲今受訪時酸說，藍綠兩黨的初選民調數字約差了一個月，理論上不至於民調大幅震盪，看看藍綠的民調結果，如果要做評語，就兩個字「荒謬」。

柯文哲說，好一點講，可以說是台灣人民太調皮了，另一個角度也可說台灣人民在搞什麼，台灣不應該走到今天這個局面，整個社會太亂了。

隨著藍綠人選出來，外界關注柯文哲的下一步。他說，兩黨候選人都已經出來了，這也是要思考的題目，台灣今天怎麼會走到這個地步，解方雖然不一定是我們要自己去解，但兩黨候選人是這樣子，有沒有其他解決辦法。

柯文哲說，就算做台北市長，要做的事情都做不完了，所以也沒有一定要怎麼樣，就像老子說的「生而不有，為而不恃，功成而不居」，不一定要他去做，沒有一定的想法。

不過，柯文哲隨後說，藍綠初選告一段落，也給台灣社會去思考一下「台灣怎麼會走到今天這個局面」，最近讀史感觸很深，其中明史提到「明末天下大亂，流寇四起，朝廷無力進剿」，這不就是今天這個局面嗎？

柯文哲還說，1933年的德國，希特勒不是武裝政變上台的，而是德國人民用投票方式放棄自己的權利，擁護希特勒上台，這是因為人民太絕望了。

是否參選總統？柯文哲上午表示這麼困難的題目，不是一天可以想出來的，並強調工作沒有一定要怎樣，如果參選照樣上班。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

對於民進黨市議會黨團揚言，如果柯文哲參選，將凍結明年度的新增預算。柯文哲說，選不選一回事，選的話，台北市長也是當到明年5月20日早上八點，三個月後補選，就算他選上要換市長，也是明年8月20日後的事情，所以預算照審照辦才是正事。

媒體追問，是否有可能會帶職參選？柯文哲表示，依照他的個性，就是每天照樣上班，九合一選舉的時候，他也拖到最後一秒，請假15天去選舉而已。