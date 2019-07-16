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不爽美國就滾回祖國？川普大戰「民主黨四人幫」

為何不立法禁止公職人員帶職參選？ 神解析讓大家都懂了

2019-07-16 13:28聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜日前參加電視台直播節目，台下民眾直喊總統好，還手持「高雄市民同意答...
高雄市長韓國瑜日前參加電視台直播節目，台下民眾直喊總統好，還手持「高雄市民同意答應帶職參選」標語。記者劉學聖／攝影
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昨日國民黨初選民調出爐，高雄市長韓國瑜大獲全勝將正式角逐2020總統大位。他雖表示不會忘記高雄人民，將來會兼顧高雄市政與競選，仍有不少人持反對意見要他辭去市長一職。對於政治人物帶職參選，無論是選贏了要讓原職重新再選一次，或是選輸了把原職當備胎，都有民眾認為這是浪費社會資源，提出「立法禁止公職人員帶職參選」的建議

昨日網友在PTT上發問「為何不立法禁止公職人員帶職參選？」，認為帶職參選其他職務的選舉是一件很奇怪的事：選上了，原職務可能由代理人替補「但市民當初是選你這個人，又不是選那個代理人」；如果任期做的很短，是不是還要花錢重選「這樣簡直浪費錢辦選舉啊」。

網友認真的提問很快就得到不可行的解答與說明。圖擷自 批踢踢實業坊
網友認真的提問很快就得到不可行的解答與說明。圖擷自 批踢踢實業坊
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不只高雄市長韓國瑜，無論藍綠或白色政黨都有同樣情形，包括遲遲不表態是否參選的台北市長柯文哲，若他決定加入2020總統大選，同樣也是帶職參選。去年底九合一選舉被綠營推出的台北市長參選人姚文智，起初也因身兼立法委員的職務頻頻被攻擊帶職參選，最後索性發表選輸退出政壇的決定以示決心。

原PO雖然問出許多人心中的疑問，但也立刻被回應「好可愛的問題」，許多網友指出問題的重點在於「DPP、KMT都這樣子玩啊！誰敢修啊？」、「兩個最大黨的都這樣玩，小黨就算提了也不會過」。有人提出「時代想推啊，但是會被藍綠聯手封殺喔」。

有人問到「現任要拚連任的，不就要先辭職」，覺得從這點看來不太合理，不過也有網友認為「競選連任先辭職也未嘗不可，反正敗選也就是離職」。雖然很多人都有支持立法的念頭，但都不看好法案通過的可能性「兩黨都怕修法之後擋自己人拉，不可能修的」、「藍綠都共犯結構」。基於選舉勞民傷財，有人則提出「其實把帶職參選領的選舉補助金收回即可，在登記報名時繳回」。

2020選舉韓國瑜姚文智柯文哲
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