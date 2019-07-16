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讓偏鄉兒有選擇

選總統？ 柯文哲：現在開始認真想

2019-07-16 00:23聯合報 記者邱瓊玉／台北報導

台北市長柯文哲昨天被問到對藍初選民調結果有什麼看法，他僅表示等國民黨宣布再講。 ...
台北市長柯文哲昨天被問到對藍初選民調結果有什麼看法，他僅表示等國民黨宣布再講。 記者余承翰／攝影
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高雄市長韓國瑜以壓倒性支持度在黨內初選勝出，台北市長柯文哲昨天被問到是否會提早宣布選總統時表示「不會」，等國民黨正式宣布韓將代表參選二○二○，其他參選人反應及朱立倫郭台銘王金平都講了，再來思考下一步。

之前在韓國瑜選國民黨主席時曾說過韓是唯一可以改變國民黨的人，現在想法是否仍然一樣？柯文哲說，改變國民黨和改變台灣不一樣，這也是韓要去說服台灣人民的。他同時也表示，現在開始自己要認真想很多事情 。

柯文哲表示，自己從頭到尾都不是用本位去思考，從來都沒有想個人要幹什麼，而是台灣下一步要怎麼辦，應考量台灣整體利益、人民最大福祉與台灣長期發展；作為有理智的人類，應做合理估計，思考小英繼續做會怎麼樣？換韓國瑜做又會怎麼樣？然後思考這樣合不合理，再決定怎麼做。

媒體追問，蔡、韓都做了一陣子，為何還要思考？柯文哲說，就像醫生看病人，雖然一看就知道是感冒，還是要問一下發燒幾天、流鼻水多久，問一下病史，「不要遽下結論」。小英如果要繼續幹，台灣會怎麼樣？總是要聽她講；還是給每個人一個機會去陳述意見。

至於「郭柯配」可能性？柯文哲說還不曉得，「也不是你想跟人家合作，人家就要跟你合作」，等事情發生再煩惱。

被問到韓國瑜市長當一半跑去選總統，韓要如何對高雄市民交代？柯說這是韓的責任，民主政治還是票票等值，是一個說服的過程；至於自己參選的正當性，柯回「等我想好再跟你回答」。

2020選舉柯文哲韓國瑜朱立倫郭台銘王金平
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