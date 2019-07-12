「蔡英文快被黃國昌打死了」王浩宇：2020大選關鍵在時力

2019-07-12 09:39 聯合新聞網 綜合報導



總統蔡英文(左)2015年前往新北市汐止出席時代力量立委參選人黃國昌(右)汐止競選總部成立大會。 本報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook 「蔡英文，真的快被黃國昌打死了。」綠黨桃園市議員王浩宇昨日在臉書上分析，近日時代力量立委黃國昌不斷的猛K民進黨，分化了民進黨、時代力量支持者，但對於蔡英文爭取連任極為不利，如果繼續再總統支持上搖擺，最後的結果恐怕是2020韓國瑜當選總統。

王浩宇11日晚間在臉書PO出了兩張照片，他表示黃國昌最近三周對民進黨狂K猛K，創造藍綠一樣爛的氛圍，分化了民進黨、時代力量支持者，對於蔡英文爭取連任極為不利，從他貼出的民調數據顯示，蔡英文整體支持度為19.2％、韓國瑜43.5％、柯文哲21％，其中僅有30.2％的時代力量支持度會在總統選舉投給蔡英文總統、高達55.3%會支持現任台北市長柯文哲。

從歷次的選舉看，國民黨的基本盤皆達40％，只要時代力量繼續再總統支持上搖擺，最後的結果就是韓國瑜當選2020總統，沒有其他可能。

網友對此也紛紛提出看法「黃國昌在2016的立委選舉，小英也是到場站台，一當選沒有多久就開始修理小英，這種人忘恩背義，不値得支持！」、「為什麼蔡英文這麼好打？」、「剛好柯文哲又打了邱顯智，真巧」，也有網友認為「這慣票民調你也拿來分析，太無聊」、「事實是，藍綠真的一樣爛」、「不要太擔心！2020總統一定是蔡英文」。

有網友也問到「如果柯文哲不參選呢？ (假設)」，王浩宇也回應「還有些許機會，不過參選小英就慘了。」