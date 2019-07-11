吳蕚洋組白色聯盟 籲韓國瑜、柯文哲勿當政治跳蚤

參選台北市長失利的吳蕚洋昨天宣布成立新政黨「白色聯盟」。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

參選台北市長失利的吳蕚洋，昨宣布成立新政黨「白色聯盟」，不參加總統與縣市長選舉，只瞄準立委和縣市議員；聯盟將推動「防止政治跳蚤法」，希望政治人物別帶職參選、欺騙選民，並點名總統熱門人選高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲。

吳蕚洋表示，「白色聯盟」不以執政為目標，永遠監督執政黨。聯盟首要推動「防止政治跳蚤法」。他說，憲法保障人民參政權，但從政的人答應選民的事要做到，這是最基本要求；掃除政治跳蚤，希望帶職參選的政治人物，在登記時辭去現職，並按比例退還選票補助款。

他表示，感觸最深的是韓國瑜選總統；韓能選上高雄市長，是因為選民希望他在任期內實現政見，結果不到一年就跑去作另件事，就像合約沒完成就落跑。新北市前市長朱立倫沒有「做好做滿」，二○一六總統大選最終敗選。

「韓國瑜還要重蹈覆轍嗎？柯文哲還要伺機而動嗎？」吳蕚洋說，留下好名聲最重要，能夠放得下的人才會得到掌聲，有智慧才知道什麼最重要。

針對吳蕚洋的說法，台北市長柯文哲表示，「天塌下來我都不是最高的」；韓國瑜則未回應。

白色聯盟不設黨主席，吳蕚洋擔任執行長。被問到白色聯盟與柯文哲的白色力量是否有關係，吳蕚洋說，既然都公開叫柯不要伺機而動了，就代表跟白色力量沒有關係。