親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教調薪議題
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
中市出招抗空汙
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

吳蕚洋組白色聯盟 籲韓國瑜、柯文哲勿當政治跳蚤

2019-07-11 00:16聯合報 記者張世杰邱瓊玉／台北報導

參選台北市長失利的吳蕚洋昨天宣布成立新政黨「白色聯盟」。 記者曾學仁／攝影
參選台北市長失利的吳蕚洋昨天宣布成立新政黨「白色聯盟」。 記者曾學仁／攝影
分享

參選台北市長失利的吳蕚洋，昨宣布成立新政黨「白色聯盟」，不參加總統與縣市長選舉，只瞄準立委和縣市議員；聯盟將推動「防止政治跳蚤法」，希望政治人物別帶職參選、欺騙選民，並點名總統熱門人選高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲。

吳蕚洋表示，「白色聯盟」不以執政為目標，永遠監督執政黨。聯盟首要推動「防止政治跳蚤法」。他說，憲法保障人民參政權，但從政的人答應選民的事要做到，這是最基本要求；掃除政治跳蚤，希望帶職參選的政治人物，在登記時辭去現職，並按比例退還選票補助款。

他表示，感觸最深的是韓國瑜選總統；韓能選上高雄市長，是因為選民希望他在任期內實現政見，結果不到一年就跑去作另件事，就像合約沒完成就落跑。新北市前市長朱立倫沒有「做好做滿」，二○一六總統大選最終敗選。

「韓國瑜還要重蹈覆轍嗎？柯文哲還要伺機而動嗎？」吳蕚洋說，留下好名聲最重要，能夠放得下的人才會得到掌聲，有智慧才知道什麼最重要。

針對吳蕚洋的說法，台北市長柯文哲表示，「天塌下來我都不是最高的」；韓國瑜則未回應。

白色聯盟不設黨主席，吳蕚洋擔任執行長。被問到白色聯盟與柯文哲的白色力量是否有關係，吳蕚洋說，既然都公開叫柯不要伺機而動了，就代表跟白色力量沒有關係。

2020選舉

相關新聞

為何從醫生變市長？柯文哲：不得已 當總統「更不得已」

2019-07-11 00:00

影／白色聯盟成立 吳蕚洋點名柯文哲、韓國瑜「政治跳蚤」

2019-07-10 17:45

李彥秀：藍營勁敵柯文哲 團結可勝選

2019-07-10 15:08

「柯文哲會出來選總統嗎？」 逾6成網友答案跌破專家眼鏡

2019-07-10 14:52

柯宋配有譜？ 朱立倫：柯文哲參選一定是第3名

2019-07-10 14:48

冷眼集／搶選票 選舉紅包又來了

2019-07-10 14:25

影／2020柯宋配有譜？柯文哲：沒談過 不要逼我想這個

2019-07-10 14:22

披橘袍？柯文哲：哎，再想想吧

2019-07-10 14:17

【即時短評】白橘合作？先問問柯文哲為什麼要合

2019-07-10 12:49

橘白合作拚2020總統大選？ 親民黨：目前並未討論

2019-07-10 11:19

柯宋配？張碩文：可頌好吃 但不知會不會配

2019-07-10 10:46

鍾小平脫黨輔選 柯文哲嘆：我像被趕鴨子上架

2019-07-10 10:05

影／親民黨想讓柯披橘袍？柯文哲：不要逼我想我不想想的東西

2019-07-10 09:27

柯文哲指鍾小平脫黨相挺「動作太大」

2019-07-10 00:28

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-04 08:45

跨出同溫層、做自己 朱立倫︰我是台灣穩定的力量

2019-07-02 10:48
看更多

熱門文章

國民黨民調電話打2天 周偉航：結果出來了，只是等宣判

2019-07-10 12:43

楊秋興：我不是黑韓或韓黑 句句實言、正氣凜然

2019-07-10 08:02

影／打臉質疑者 蔡英文首度開箱倫敦政經學院畢業證書

2019-07-10 09:41

「柯文哲會出來選總統嗎？」 逾6成網友答案跌破專家眼鏡

2019-07-10 14:52

「敗選龍家班」 藍委批：林佳龍把交通部當自己家

2019-07-10 12:11

陳其邁批韓國瑜消費受難家屬 孫大千：暖男形象落漆

2019-07-10 08:09

公開租屋陳設 韓國瑜：就是租個簡單房子，生活很簡單

2019-07-10 11:44

郭、韓夫人比一比 她寫「公文」給他批 她「意外」嫁瘋子

2019-07-10 08:00

基隆廟口吃花枝焿讚好吃 郭台銘：只有我能翻轉基隆港

2019-07-10 12:24

擋郭董牽線買Lamigo？ 桃市府：郭選情告急政治操作

2019-07-10 11:38

藍總統初選民調選不出最強？ 黨務人士：差距浮動

2019-07-10 14:26

影／親民黨想讓柯披橘袍？柯文哲：不要逼我想我不想想的東西

2019-07-10 09:27

李佳芬農舍爭議待實勘 主建物也遭疑違建

2019-07-10 20:18

影／民調領先？韓國瑜：竹筒倒豆子，告訴人民我想要做什麼

2019-07-10 12:02

軍公教調薪由蘇揆決定 全教總：標準的黑箱作業

2019-07-10 20:36

【重磅快評】初選定時炸彈倒數中 國民黨慎防八德事變

2019-07-10 17:57

遭郭台銘嗆將成歷史罪人 中常委：太不公平

2019-07-10 15:15

總統級假消息「柯P真心話」？ 柯文哲：不是我說的

2019-07-10 07:57

AIT看好韓國瑜初選出線？ 對朱立倫民調落後感到驚訝

2019-07-10 11:27

陸要求美撤銷對台軍售 美：依法協助台維持自衛能力

2019-07-10 03:56

影／郭台銘：民進黨干涉我助Lamigo 球迷一定很失望

2019-07-10 12:22

軍公教加薪與否 球拋給政院做決定

2019-07-10 12:09

新戰車購案引進工合計畫 中科院等單位獲技術大補帖

2019-07-10 11:34

林濁水：韓國瑜吃定韓粉無知本質 招搖撞騙有效

2019-07-10 08:10

租屋處解密 韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

2019-07-10 11:57

韓國瑜選總統將失高雄？ 姚江臨：不要西裝要內褲？

2019-07-10 14:25

中天以小韓粉做新聞 NCC認定妨害兒少身心罰60萬

2019-07-10 16:00

影／郭台銘嗆國民黨醒醒吧！中常委酸回：本來就很清醒

2019-07-10 17:38

民調出爐日韓粉將包圍黨中央？ 韓國瑜重申：愛與包容

2019-07-10 17:26

影／民調落後韓國瑜？ 郭台銘提「三問」：拚經濟我最合適

2019-07-10 11:03

蔡政府喊拚主權 韓國瑜問：「然後呢」？

2019-07-10 19:36

【重磅快評】郭台銘說敬愛陳青天 民進黨這回謹慎多了

2019-07-10 18:28

吳蕚洋組「白色聯盟」推反落跑條款 柯文哲一句神回應

2019-07-10 10:01

民進黨風暴再起？ 卓榮泰回應蘇嘉全妻選立委

2019-07-10 14:46

香蕉煎餅事件 黃暐瀚：韓粉7PUPU，因為被記者引導去了

2019-07-10 13:13

支持郭台銘選總統？ 柯文哲這樣子說…

2019-07-10 09:34

影／郭台銘籲國民黨醒醒吧！別被民進黨殲殺得完全沒有了

2019-07-10 11:42

韓國瑜首投給了台獨？黃創夏說這些人的臉會很腫

2019-07-10 15:09

楊秋興說批韓句句實言 韓國瑜：尊重，仍盼未來合作

2019-07-10 11:00

被問民調輸韓國瑜9趴 郭台銘回應兩個字

2019-07-10 10:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top