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國民黨民調電話已打2天 他：結果出來了，只是等宣判

李彥秀：藍營勁敵柯文哲 團結可勝選

2019-07-10 15:08世界日報 記者謝雨珊／羅斯密報導

中華民國國民黨總統初選競爭激烈，五位候選人是：前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。國民黨初選民調已在台北時間8日展開，黨員都既期待又緊張。國民黨立委李彥秀近日抵洛杉磯探望友人，她在接受本報記者專訪時表示，無論誰在總統初選出線，台北市長柯文哲是否參選很關鍵，因為柯文哲是藍綠最大的競爭對手。

目前國民黨初選五位總統候選人的表現都相當積極。但不管未來誰出線，李彥秀認為藍營都應該團結一致，取回執政權。她說，核心論述是需要不斷地深化，國民黨有郭台銘在經濟政策上給予長遠意見，韓國瑜的庶民語言與魅力，朱立倫在行政上對各項議題的經歷與看法，再加上吳敦義與王金平對藍營傳統組織運作的熟悉度等，在在都是缺一不可的力量。

「藍營若想重返執政，黨中央如何在初選後整合大家非常重要」，李彥秀認為，國民黨需要團結才能挽回民心，進而影響中間選民對國民黨的支持，甚至將版圖擴大。

即便現在黨內五位候選人競爭頗為激烈，李彥秀不太擔心分裂之事。她解釋，在初選期間候選人之間難免會出現摩擦，但她相信一旦人選定下來後，黨內凝聚力會回升。她剖析目前黨內局勢說，根據封關前的民調來看，韓國瑜出線機率較高，並認為韓接地氣的力量對藍營頗為重要。

雖有民眾擔心「韓流」有退潮現象，但李彥秀表示，「韓流」退潮是有心人士，故意製造「亂流」來惡意攻擊或操作，難免讓韓國瑜支持度受挫，「韓國瑜上任後表現很積極，也沒有任何弊案，他的表現並不差」。

李彥秀對於蔡英文在執政期間的所作所為頗有不滿，認為蔡英文執政期間，無論是經濟、兩岸或國防等，大多民眾都很無感。民進黨執政後，不僅中華民國邦交國銳減、中華民國在國際舞台的機會也少了，民進黨只會喊話、看數字，但這些都無法欺騙台灣人民，人民的荷包根本很無感。

執政不該是用恐嚇，民進黨除了跟對岸喊話，其實解決問題更重要，台灣人民已給綠營四年機會，但他們還是解決不了人民對兩岸和平與交流的需求，以及美中台之間的平衡維持。不過相較於確定參選的蔡英文，李彥秀認為柯文哲的加入，恐是危及整個選情態勢的關鍵。

她解釋說，柯文哲有一些支持度，並持有許多中間選民的票，容易分散藍或綠的票。也因如此，藍營除了團結之外，應設法爭取中間選民回鍋，將基本盤做大，才有勝選希望。

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