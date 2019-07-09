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為拉下蔡英文 2020總統選舉北京屬意「他」？

2019-07-09 21:43聯合新聞網 綜合報導

日前台北市長柯文哲參加雙城論壇備受禮遇，被外界認為是北京拉下蔡英文的最佳人選。 ...
日前台北市長柯文哲參加雙城論壇備受禮遇，被外界認為是北京拉下蔡英文的最佳人選。 圖／聯合報系資料照片
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2020總統大選在即，除了民進黨將派蔡英文出馬外，國民黨的黨內初選依然還在競逐中，而對於台北市長柯文哲是否有意要參選2020也一直都是個謎。

今年台北上海雙城論壇，柯文哲和國台辦主任劉結一會面，備受北京禮遇，有部分人士認為這是中國大陸要拉下蔡英文的局勢評估，若面臨三角督情況，對於國民黨候選人來說將會是一大利多。由於最近柯文哲民調一直不見起色，但他近期勤跑基層，被評估從網路的空軍轉陸軍有一定成效。對此，台北市府顧問蔡碧如日前受媒體採訪時表示，有地方民眾加上以前病患的支持，對於柯文哲的人氣「滿有自信的」。

國民黨最終到底由誰代表征戰2020還是未知數，外界多認為對大陸來說，若想拉下蔡英文，就必須靠柯文哲。兩岸政策秘書長王智盛認為，北京當局對於藍營或綠營的市長要求，基本上就是要認同九二共識，而柯文哲從頭到尾就是不斷表態兩岸一家親，對北京來說就等於多交一個朋友，對於一個沒有政黨定位的市長來說，只要不踩到北京紅線，都在容忍範圍內，因此才會這樣去試探柯文哲。

今（9）日國民黨市議員鍾小平也宣布退黨，表示要以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委選舉，並表態支持柯文哲選總統，他指出，國民黨內鬥嚴重，領導無方，不管提名誰一對一都打不過蔡英文，因此他認為只有柯文哲才能打敗蔡英文，讓中華民國繼續存在。

對於柯文哲是否挑戰2020，蔡碧如也提到，「來自基層第一線的接觸，超越台北市政的學習，和地方民情的蒐集」，因此想不想選不可言喻，至於能不能選還是必須靜待國民黨的初選結果出爐再做決定。

2020選舉柯文哲蔡英文
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