親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
中市出招抗空汙
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

日本漢生病家屬賠償！安倍政府國賠4億不上訴

立委辦投票「贊不贊成郭台銘在專機漆上國旗？」9成網友一面倒

立委辦投票「贊不贊成郭台銘在專機漆上國旗？」9成網友一面倒

2019-07-09 14:26聯合新聞網 綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘話題不斷，7日在「反鐵籠公投凱道大會師」中致詞，郭台銘曾提到要蔡英文總統一頂「國旗帽」，以便讓蔡英文能在過境美國時戴著。民進黨立委王定宇批評郭台銘，自從起心動念要選總統之後，「一再地拿國旗當道具，進行選舉策略，要求別人要戴他的帽子」。王定宇更發起投票，詢問網友「贊不贊成郭董先在自己的專機上塗國旗標誌」，截至目前高達96%網友都高喊贊成。

立委王定宇在臉書發起投票。 圖擷自王定宇臉書
立委王定宇在臉書發起投票。 圖擷自王定宇臉書
分享

對於郭台銘不斷拿國旗帽當成選舉道具，立委王定宇在臉書提出建議，如果郭台銘真的有心，「請郭大老闆先要求自己的專機上，漆上國旗標誌」，並且在文末附上投票徵求網友看法。發文至今累計19個小時，已有1.2萬名網友投票，且結果可以說是一面倒，高達96%的人都贊成郭台銘在專機上塗國旗標誌，不贊成的比例僅占了4%。

王定宇留言補充說明，認為如果郭台銘不在專機上漆上國旗，那就是心虛的表現，「這可是你自己的邏輯喔」。

除了國旗帽，郭台銘拋出「小孩6歲以前國家養」也曾引發話題。不少網友留言挺郭，認為這個政策具有遠見智慧，直呼郭董就是霸氣。郭台銘也打算若是當上總統，擬徵1600億富人稅，認為有錢人應該跳出承擔社會責任，「我比誰都懂如何才能跟富人收到稅」，強調要讓全民都能安身立命。

國民黨7日舉行反鐵籠公投凱道大會師，總統提名初選參選人郭台銘表示，要送蔡英文國旗...
國民黨7日舉行反鐵籠公投凱道大會師，總統提名初選參選人郭台銘表示，要送蔡英文國旗帽，讓她戴著出國訪問。記者林伯東／攝影
分享

2020選舉郭台銘蔡英文王定宇國旗
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

影／為何退黨挺柯文哲？鍾小平：柯參選可以打敗蔡英文

2019-07-09 13:26

蔡英文台灣總統簽名祝賀 許智傑：國民黨別雞蛋挑骨頭

2019-07-09 12:32

蔡英文賀文惹議 洪孟楷：蔡競選連任「台灣國」總統？

2019-07-09 14:34

藍不滿賀文署名台灣總統 綠：國際慣用方式

2019-07-09 13:14

蔡稱台灣總統 韓國瑜：幾乎沒聽過她大聲說中華民國總統

2019-07-09 12:32

蔡英文自稱台灣總統 藍營要求她退出中華民國總統選舉

2019-07-09 12:01

蔡政府以國安之名頻修法 孫大千：人民等坐政治黑牢

2019-07-09 08:24

新聞眼／選舉誰怕誰？民意才是最大

2019-07-09 00:37

幕僚發文挺郭台銘 柯文哲：沒帶風向

2019-07-09 00:33

郭質問蔡「戴國旗帽很難嗎」遭回嗆7個字

2019-07-09 00:26

新聞眼／找回獨派？民進黨與時間賽跑

2019-07-09 00:05

藍綠誰怕誰？韓郭朱：蔡最怕我 蔡笑回：他們怕我

2019-07-09 00:03

迎戰藍將 蔡英文接地氣拚整合

2019-07-08 23:56

蔡英文嗆「外交讓專業的來」 郭台銘諷：斷交專業

2019-07-08 22:10

蔡英文為2020出擊 與議員茶敘稻米收購價支票先開

2019-07-08 21:12

影／幕僚發文「有韓不投」帶風向？柯文哲：他有發表意見自由

2019-07-08 18:22

柯文哲決定了？鍾小平：副市長在上海說柯會選2020

2019-07-08 18:00

蔡英文嗆「不是他員工」 郭台銘：但我是納稅人

2019-07-08 18:00

蔡英文回嗆郭台銘送國旗帽 「我不是他的員工」

2019-07-08 16:03

綠營灌票給韓國瑜？黃偉哲：沒事幹嘛黑民進黨

2019-07-08 15:03

新北議員籲處理扁案避免影響整合 蔡英文：盡力溝通

2019-07-08 14:25

怕韓國瑜？怕郭台銘？ 蔡英文：他們比較怕我

2019-07-08 14:11

火線評論2020／柯文哲真的視韓國瑜為最強對手嗎？

2019-07-08 14:11

幕僚發文挺郭 柯文哲：年輕人的意見

2019-07-08 14:10

民進黨怕郭台銘還是韓國瑜 余天：都很強 誰不怕？

2019-07-08 12:52

謝龍介在民進黨總統初選中支持這個人 理由超爆笑

2019-07-08 12:50

藍總統初選民調將登場 蔡英文基層座談整軍備戰

2019-07-08 12:44

藍營誰出線是其次 陳其邁：政績做出來最重要

2019-07-08 12:28

民進黨最怕誰？蔡英文：國民黨的參選人比較怕我

2019-07-08 12:00

直播烏龍讓雙城論壇交流歸零？柯文哲：人生考一百分也不好

2019-07-08 11:27

幕僚發文挺郭、籲有韓不投 柯文哲：年輕人關心國家大事

2019-07-08 11:04

蔡英文真可輕取韓國瑜？ 周奕成：錯誤的看法

2019-07-08 10:47

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-04 08:45

跨出同溫層、做自己 朱立倫︰我是台灣穩定的力量

2019-07-02 10:48
看更多

熱門文章

影／鍾小平開第一槍 宣布退出國民黨替柯文哲輔選

2019-07-09 10:56

軍公教調薪案本周登場 全教總：加薪11％不為過

2019-07-08 19:12

美國務院批准 售台108輛M1A2戰車

2019-07-09 05:59

將軍晉階典禮有祕密…肩上掛星 這個小東西不能少

2019-07-09 09:00

蔡政府以國安之名頻修法 孫大千：人民等坐政治黑牢

2019-07-09 08:24

朱立倫初選直取台南！他這股伏兵 韓國瑜也得敬三分

2019-07-09 08:00

美發布售台M1A2T戰車 附屬拖車隊受矚

2019-07-09 09:21

柯文哲決定了？鍾小平：副市長在上海說柯會選2020

2019-07-08 18:00

前朝官員唱衰高雄 韓國瑜：衝經濟她卻不爽，該吃藥了

2019-07-08 20:34

曾馨瑩首度上政論節目 透露郭台銘選總統「一封簡訊告知」

2019-07-09 11:49

盧秀燕要中火舊機組下架 原因竟和恐龍滅絕有關

2019-07-09 01:44

【即時短評】蔡英文訪美出口轉內銷 只剩外行人看熱鬧

2019-07-09 12:12

韓國瑜、李佳芬農地違建曝光才拆 Sway批：跟陳水扁、蘇嘉全有何兩樣？

2019-07-09 12:58

國民黨初選可能作弊嗎？黃暐瀚整理4點得出這個結論

2019-07-08 18:15

國民黨初選今起跑 李正皓：兩大因素讓韓國瑜佔優勢

2019-07-08 20:26

鍾小平昔罵腦殘今投靠 柯文哲：人會隨時間變化

2019-07-09 11:29

為何要5參選人一起簽公約？ 葉元之爆郭台銘目的

2019-07-08 16:55

韓國瑜在外租屋 徐永明：草包市長狡兔三窟 維安不輕鬆

2019-07-09 08:22

立委辦投票「贊不贊成郭台銘在專機漆上國旗？」9成網友一面倒

2019-07-09 14:26

韓國瑜向綠選民喊話 「不滿意執政，還要繼續支持？」

2019-07-08 20:41

蔡英文自稱台灣總統 藍營要求她退出中華民國總統選舉

2019-07-09 12:01

蔡英文回嗆郭台銘送國旗帽 「我不是他的員工」

2019-07-08 16:03

郭台銘指韓國瑜朱立倫未親簽公約 國民黨：全是本人簽

2019-07-08 17:23

影／忘關麥克風稱「不理智」 郭台銘：指的是我

2019-07-09 11:30

租屋神秘被質疑？韓國瑜：歡迎來泡茶聊天

2019-07-08 15:59

傳藍營議員不滿市府服務 韓國瑜：調整改進

2019-07-08 16:00

藍營若有人脫黨選總統 李柏毅要綠營美女請雞排

2019-07-08 16:18

蔡英文嗆「外交讓專業的來」 郭台銘諷：斷交專業

2019-07-08 22:10

蔡英文嗆「不是他員工」 郭台銘：但我是納稅人

2019-07-08 18:00

熱島降溫抗空汙 盧秀燕領軍多箭齊發

2019-07-09 00:13

蔡英文「台灣總統」簽名祝賀姐妹市惹議 宜市：尊重對方

2019-07-08 21:50

鍾小平組柯文哲後援會 國民黨：最重開除黨籍

2019-07-09 10:56

修理中共代理人 蔡正元：中共若有樣學樣看誰神氣

2019-07-08 18:04

韓國瑜倡國軍徵募並行 郭批過時朱打臉

2019-07-09 00:15

郭質問蔡「戴國旗帽很難嗎」遭回嗆7個字

2019-07-09 00:26

公益演唱會與韓國瑜同台 林國慶：我欣賞韓

2019-07-09 09:41

影／為何退黨挺柯文哲？鍾小平：柯參選可以打敗蔡英文

2019-07-09 13:26

新聞眼／選舉誰怕誰？民意才是最大

2019-07-09 00:37

重批曲棍球案彈劾 王美玉：政治讓專業失焦！被迫離開司獄委員會

2019-07-09 11:25

綠營喊「非韓不投」影響初選？柯文哲：不要玩火過頭

2019-07-09 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top