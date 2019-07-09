立委辦投票「贊不贊成郭台銘在專機漆上國旗？」9成網友一面倒

2019-07-09 14:26 聯合新聞網 綜合報導



國民黨總統初選參選人郭台銘話題不斷，7日在「反鐵籠公投凱道大會師」中致詞，郭台銘曾提到要送蔡英文總統一頂「國旗帽」，以便讓蔡英文能在過境美國時戴著。民進黨立委王定宇批評郭台銘，自從起心動念要選總統之後，「一再地拿國旗當道具，進行選舉策略，要求別人要戴他的帽子」。王定宇更發起投票，詢問網友「贊不贊成郭董先在自己的專機上塗國旗標誌」，截至目前高達96%網友都高喊贊成。

立委王定宇在臉書發起投票。 圖擷自 王定宇臉書 分享 facebook

對於郭台銘不斷拿國旗帽當成選舉道具，立委王定宇在臉書提出建議，如果郭台銘真的有心，「請郭大老闆先要求自己的專機上，漆上國旗標誌」，並且在文末附上投票徵求網友看法。發文至今累計19個小時，已有1.2萬名網友投票，且結果可以說是一面倒，高達96%的人都贊成郭台銘在專機上塗國旗標誌，不贊成的比例僅占了4%。

王定宇留言補充說明，認為如果郭台銘不在專機上漆上國旗，那就是心虛的表現，「這可是你自己的邏輯喔」。

除了國旗帽，郭台銘拋出「小孩6歲以前國家養」也曾引發話題。不少網友留言挺郭，認為這個政策具有遠見智慧，直呼郭董就是霸氣。郭台銘也打算若是當上總統，擬徵1600億富人稅，認為有錢人應該跳出承擔社會責任，「我比誰都懂如何才能跟富人收到稅」，強調要讓全民都能安身立命。