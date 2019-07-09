藍綠誰怕誰？韓郭朱：蔡最怕我 蔡笑回：他們怕我

國民黨總統初選民調昨天開跑，面對對手蔡英文總統，新北市前市長朱立倫、鴻海創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜都說「蔡英文最怕我」；蔡英文被問到比較怕國民黨推誰出來，她笑說沒有怕誰，「我倒是覺得他們比較怕我」。

朱自信：負面選舉傷不了我

隨著國民黨總統初選民調啟動，棄保、灌票等耳語四處流傳。朱立倫表示這兩天看到綠營、白色力量不斷發動支持特定候選人，用一個最簡單的政治ＡＢＣ來看，如果民進

黨灌票，一定灌給最好打的參選人，絕對不會灌給最強參選人；「民進黨內部一直傳言，他們最害怕的是朱立倫」，發動任何負面選舉都傷不了他。

郭告急：和韓國瑜差距拉大

國民黨總統初選民調開跑，朱立倫、郭台銘、韓國瑜（左起）3人都說蔡英文最怕的是自己。記者林伯東、侯永全／攝影、高雄市政府提供 分享 facebook

外傳民進黨打算灌票韓國瑜，郭台銘接受電台專訪表示，有消息指出原本賭盤說他會贏，但因為民進黨認為他比較難打，所以反操作，賭盤已經不接受郭贏的盤，他現在選情危急。他說，民進黨開始發動「沒瑜吃蔡」，要把過去做掉競爭對手賴清德的方式套用在他身上，也因此，他和韓國瑜差距拉大，「我現在是非常緊張」。

朱立倫陣營指郭陣營操作棄保，郭台銘說，大家都了解民進黨操作民調，要把票灌給特定候選人，造成國民黨分裂，但不管哪個力量，包括白色力量，「民進黨最怕我，因為我出線就可以把民進黨換掉」，只有他最容易贏。

韓淡定：誰好打？民調說話

郭台銘指民進黨認為韓比較好打，韓國瑜表示，過幾天民調就會真實呈現出來，相信全國人民自己會去判定誰比較適合代表國民黨參選，雖然「黑韓產業鏈都可以上市了」，但面對民調他真的是平常心；「民進黨最害怕就是韓國瑜出來選總統」。

郭台銘及朱立倫都提到綠營灌票，民進黨發言人周江杰表示，國民黨總統初選是國民黨的家務事，民進黨沒有介入；有些朋友對於國民黨總統初選的看法，也不是民進黨中央授意。

余天：兩個都怕，兩個都強

蔡英文總統（中）被問到比較怕國民黨推誰選總統，她笑說，「我倒是覺得他們比較怕我」。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

媒體昨天問蔡英文究竟比較怕誰？蔡笑說，她沒有怕誰的問題，這段時間以來國民黨參選人齊心協力在不同場合批評或攻擊她，「看起來是他們比較怕我吧！」不過民進黨新北市黨部主委余天被問到民進黨最怕韓還是郭？他說，「兩個都很怕，兩個都很強」。