柯文哲高雄踩場 與韓「王不見王」

台北市長柯文哲（右二）參訪高雄福氣教會，現學現賣，與千歲團大跳水草舞。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲剛結束雙城論壇行程，昨天就到高雄趴趴走，但與高雄市長韓國瑜始終王不見王。一路上有熱情的柯粉簇擁，但各景點的韓粉也不少，韓粉偶爾互相叫陣，這裡呼「柯文哲加油！」那裡喊「韓國瑜凍蒜！」兩方相遇自動分流，涇渭分明。

柯文哲昨上午先拜訪民進黨籍的高雄農田水利會長呂文豪，有無拔樁之意？柯說，與呂交流後才知道民生、工業用水都是經濟部管的，農田用水是農委會管，政府整合用水的效果很差。

柯隨後訪教會，接著逛旗津老街和天后宮，再搭渡輪回鼓山，接著到駁二藝術特區南面的棧貳庫，看看高市整修港區舊建築成為觀光景點的情形，晚上走訪新堀江。柯說，走訪各地是增廣見聞和交朋友，對韓國瑜女兒韓冰「放暑假」回高雄，可能為父親輔選，柯說，家人在緊急關頭回來至少是一票。

韓、柯昨天始終沒碰面，韓國瑜知道柯文哲在高雄，還開心地說昨天很多人到高雄，連柯P也來了。柯文哲表示，行程上沒特別安排和韓國瑜碰面，但如遇到就遇到，也沒有怎樣。

柯文哲到旗津老街、天后宮時，不少柯粉在廟前等候，穿著國旗裝的韓粉也同時聚集，韓、柯支持者狹路相逢，有人互道加油，也有人叫陣閃離，出現火藥味。柯沿途與民眾互動，柯粉熱情爭相合影，但有一群穿國旗裝的男女，其中有人高呼「我是台北市民，我支持韓國瑜」，旁人也跟喊「韓國瑜當選！」但柯未理會。

柯文哲從鼓山輪渡站走出來，一群柯迷已等候多時。因天氣太熱，柯團隊走到冰店吃冰，柯粉不斷熱情地向柯加油，隔壁桌穿國旗裝的韓粉則連喊「韓國瑜凍蒜！」只見柯繼續吃冰，不受干擾，柯粉、韓粉也很理性，喊一喊就偃旗息鼓，沒有衝突，而柯所到之處，柯粉、韓粉也都自動分流。