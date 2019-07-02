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讓偏鄉兒有選擇

楊世光拋三大政見 代表新黨選總統

2019-07-02 18:29台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

楊世光宣布代表新黨參選2020總統，並提出三大政見。(Photo by 吳婉瑜/...
楊世光宣布代表新黨參選2020總統，並提出三大政見。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
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新黨青年團長楊世光將出征2020總統大選！楊世光2日提出三大政見，若他當選，會將總統蔡英文任內所做違憲違法之事繩之以法；第二要出售台灣居住權；第三他將和美國談判，把蔡英文的軍購報價以8折價格購買。

財經媒體人背景

楊世光畢業於台大管理學院進修商學碩士，曾擔任財經台節目主持人，2017年赴上海主持財經節目，同時也是新黨青年團團長、新黨全委會委員、新黨前秘書長。楊世光1992年曾加入國民黨，2014年被新黨提名競選松山信義區市議員，因而遭國民黨開除黨籍，後來以11639票落選。

重申統一保台

楊世光表示，台灣最真實的問題是政黨與政客不敢講實話，想統的不敢統、想獨的不敢獨，只有選票沒有立場，他將代表統一保台的立場參與明年總統大選；他提到，我國的困境不只民生和外交，最重要的是兩岸問題，導致對外發展困難、國內產生同胞的心結、矛盾和衝突。

「台灣社會很老但不窮！」楊世光提到，國家資源分配問題造成城鄉差距和階級矛盾，未來將陸續公布房屋政策建言。談到台灣少子化問題，他認為根本問題不是尿布、奶粉和托兒，而是因為巢很貴沒能力下蛋，他表示，政治人物除了注重SOP還要有SIP。

三大政策

楊世光提出抓蔡英文、賣居住權、軍購打8折3大政策，他說若他當選，首要將執政違法違憲的蔡英文繩之以法；楊世光提到，要效法沙國的新移民政策，賣我國的居住權，以每年1萬個名額、每人1年8百萬，讓中國人移入居住；他認為，我國對美軍購價格偏高，他將以蔡政府報價的8折向美國購買。

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新黨蔡英文總統大選

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