蘇貞昌左打韓右卡柯戰功多 2020「蔡蘇配」浮出檯面？

2019-06-29 10:00 聯合新聞網 綜合報導



行政院長蘇貞昌。本報系資料照／記者王敏旭攝影 分享 facebook 總統大選民進黨初選由蔡英文擊敗勁敵賴清德後，民調穩居第一，蔡英文右手打柯、左手打藍，行政院長蘇貞昌近來也如拚命三郎般立下不少功勞，連續挑戰高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲，打得他們無法還手，讓外界猜測2020「蔡蘇配」可能並非空穴來風。

據《中評網》報導，民進黨2018年九合一選舉崩盤後，前行政院長賴清德請辭負責，由蘇貞昌接替該位，一上任就開啟「行政院網紅化」，政府組織年輕化也蔚為一時佳話，這是蘇貞昌上任第一筆功績，接著蘇貞昌將矛頭轉向藍營強敵韓國瑜，韓國瑜13日北上出席行政院會，下午就傳出被蘇貞昌教訓「不要再說中華民國地區」韓閉目養神的影片，讓他只能事後喊「兩台攝影機就是對我照」抱怨。

另外高雄市觀光局長潘恒旭25日出席「高雄旗津往返溫州洞頭小三通首航」儀式引發爭議，蘇貞昌重批這是場鬧劇，認為這可能涉及詐欺，「一家已解散的航運公司，一條註銷的航權，2艘船過去都有不良紀錄，還停在港內就辦起小三通首航，這真的是非常荒唐的鬧劇」，更批評高雄市府一級主管參加活動典禮，且致詞、合影，都非常的不當。最後潘公開道歉，韓國瑜嚴肅表示，帶來紛擾很不好意思，並籲請檢調立案對此事盡快立案調查清楚。

2020民進黨的威脅除了藍營外，再來就是台北市長柯文哲，他26日才批評「政府效率差」，點名蔡英文、蘇貞昌盡快處理雙子星案，結果當日下午經濟部投審會就以本著守護國家、嚴格審查的標準，依法駁回投資申請。」讓柯文哲不滿，也認為如果是用國家安全和國家主權反對「3秒就夠了，不用到5個月」，但蔡英文則否認是為了卡柯駁回。

蘇貞昌一路來立下不少戰功，包含非洲豬瘟、秋行軍蟲等防疫議題，也替蔡英文助選不遺餘力，左打韓國瑜、右打柯文哲的功績卓越，也讓外界傳聞的「蔡蘇配」可能性更大了。