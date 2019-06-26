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火線評論2020／1加1大於2 複雜政治題

2019-06-26 14:26聯合晚報 記者林政忠

有一天，老師問小威廉：「1加1等於多少？」小威廉回答：「1加1大於2」。

老師很生氣：「這是誰教你的？」小威廉毫不猶豫說，「蔡總統都是這樣說啊！」

這是一個「總統級笑話」，三歲小朋友都知道「1加1等於2」，如果不是這個答案，只有三種可能：一、他算錯了。二、腦袋壞了。三、這不是數學，這是政治。

2020大選時序進入倒數200天，藍綠意識到民意趨勢，車輪牌、十字牌已退燒，大家都在營造「我超越政黨」形象。蔡英文總統強調「大於民進黨」，總統參選人韓國瑜、郭台銘風格也迥異於傳統國民黨，台北市長柯文哲更主張不入黨、不組黨。

選民厭惡傳統政黨，政治人物賣力改版2.0，裝萌耍可愛、愈庶民愈加分，每個人都想跳脫刻板印象，爭取中間和年輕選票。

民進黨清理初選戰場後，蔡總統把「1加1大於2」戰略，調整成「大於民進黨」，現階段重頭戲是促成綠白合作；民進黨主席卓榮泰表明不會主動攻擊柯文哲，柯卻回酸，「他們只會放狗咬人，不會自己來咬」。柯文哲恢復「怪醫」本色，一刀突破對方盲腸。

國民黨則陷入「1加1加1…」黨內互打亂局，支持者出現藍色焦慮，會不會贏了初選輸大選，不知道答案是什麼？國民黨參選人皆一方之霸，除非最後有人民調大幅勝出，否則粉絲們恐難心服口服。如果綠營考題是加法等級，藍營就是難解的多角習題，兄弟登山、互卡掣肘。

「1加1大於2」不是單純的數學題，而是一道複雜的政治題。我想告訴小威廉，你的回答其實沒有錯，而是錯在「這是總統的答案，不是威廉的」。

總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片
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