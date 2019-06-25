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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

楊志良擬國政考題 張善政鬆口任副手

2019-06-25 18:38台灣醒報 記者張元融╱台北報導

前衛生署長楊志良（右）25日發表新書《中華民國如何不亡》，前新北市長朱立倫（左）...
前衛生署長楊志良（右）25日發表新書《中華民國如何不亡》，前新北市長朱立倫（左）到場致意。（photo by張元融／台灣醒報）
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前衛生署長楊志良於25日上午發表新書《中華民國如何不亡》，稱此書為總統候選人必答的國政考題，要總統候選人拋下選舉口號，交出具體國政論述。朱立倫表示，他有完整行政經驗，晚間的電視發表會不必臨時抱佛腳。前行政院長張善政則表示，為了終結民進黨，他不排除擔任副手。

朱立倫老神在在

新書發表會中，前衛生署長楊志良表示，25晚的國民黨初選政見會，他看到題

目之後，覺得可以不用辦了，因為完全不接地氣，不知道台灣現在有多少人吃不飽。他還說，其實國民黨每位參選人都適合當總統，與其鬥來鬥去，乾脆抽籤決定算了。

朱立倫被主持人問到政見發表會在即，為何沒有閉關苦練？朱立倫表示，他是一個有豐富行政經驗的候選人，不需要臨時抱佛腳，他還笑稱，「我不能表現得太穩，太穩的話會被別人覺得很驕傲。」

他受訪也表示，24日一下子公布三份民調，國民黨整體民調相對下滑，蔡英文相對上升，但無論個人如何，他最關心的還是藍消綠漲，黨內初選不但沒有提升候選人戰力，反而造成黨內互打，產生民進黨超越國民黨的嚴重後果。

張善政願任副手

記者提問有沒有可能「韓張配」？張善政表示，現今第一目標是不能讓民進黨繼續執政，為了達成此目標，「不排除」擔任副手。至於為何近日頻頻聲援韓國瑜？張善政強調，任何候選人被民進黨政府用不正確政策打壓時，我都會出來幫他們講話，就這麼簡單。

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