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蔡總統拚連任 從高雄出發

2019-06-25 00:33聯合報 記者王慧瑛蔡孟妤謝梅芬／高雄報導

總統蔡英文（前排右八）與總統府秘書長陳菊，昨在高雄蓮潭會館與高雄市議會民進黨團議...
總統蔡英文（前排右八）與總統府秘書長陳菊，昨在高雄蓮潭會館與高雄市議會民進黨團議員座談。 圖／高市議會民進黨團提供
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總統蔡英文民進黨提名競選二○二○連任後，昨天到高雄展開第一場與地方議會座談；蔡在會中說，首場座談選在高雄「因為高雄很重要」，呼籲大家團結力拚繼續執政。

蔡總統昨天由總統府秘書長陳菊等人陪同，與高市議會民進黨團廿多名議員座談，並共進午餐，議員關心捷運、長照、公托等議題，希望中央多支持高雄，穩固綠軍基本盤。

據了解，議員陳致中在座談中表示，高雄無疑是二○二○大選兵家必爭之地，建議府、院、中央黨部政策會跟第一線衝鋒陷陣的議會黨團，強化多方作戰平台，挹注火力彈藥等後勤資源，以利發揮強大有力的監督，粉碎韓國瑜防線。

議員康裕成說，蔡總統對民進黨議員在議會定期會市政總質詢的戰鬥力讚譽有加，總統在會中沒主動談及明年選舉，但與會議員士氣高昂，允諾全力輔選，要把去年輸的選票都贏回來。

康裕成表示，高雄在明年大選的戰略位置尤其重要，高雄肩負重任，非贏不可。

陳致中在會中指出，高雄目前公幼比率不到百分之廿，抽籤一位難求，難如登天，希望蔡總統一定要重視公立幼兒園，增加公幼名額，減輕家庭負擔，還建議公幼應作為總統重要政見，這絕對是有感施政，以打選戰而言是有選票的。

蔡英文回應表示，全國公幼原預定八年擴增至三千班，但這樣速度有點慢，希望力拚四年達成。

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