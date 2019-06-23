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羅文嘉：抗中保台目標下 願和各黨合作

2019-06-23 23:58聯合報 記者丘采薇／台北報導

民進黨秘書長羅文嘉表示，在「抗中保台」大目標下，民進黨可以也願意與任何政黨、個人...
民進黨秘書長羅文嘉表示，在「抗中保台」大目標下，民進黨可以也願意與任何政黨、個人、組織進行最誠懇合作。圖／聯合報系資料照片
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二○二○總統選舉藍綠都志在必得，民進黨秘書長羅文嘉昨被問到二○二○民進黨是否有與時代力量合作的空間時表示，在「抗中保台」大目標下，民進黨可以也願意與任何政黨、個人、組織進行最誠懇合作。

羅文嘉昨出席時代力量立委黃國昌及網紅「館長」陳之漢舉辦的反親中媒體遊行，被詢及上述問題，媒體還追問，即使對方沒有表態支持蔡英文總統，也會合作嗎？

羅文嘉說，大家願意支持蔡總統競選連任，不是因為她個人，而是代表這個價值，在「抗中保台」大目標下，力量不能分散，這點沒有模糊的空間，若確認這是大家共同目標，不管個人情緒、情感如何，在此大目標下，必須要團結。

媒體接著詢問，民進黨未來是否也不再攻擊柯文哲？羅文嘉說，「抗中保台」必須清楚，總統支持誰也無法模糊。若目標相同，都可以合作，如果目標不同，也必須清清楚楚。

至於民進黨對某些艱困立委選區是否會禮讓？羅文嘉說，廿四個立委艱困選區沒有提名，主要是希望與所有政黨、個人保持合作，但前提是「總統選舉沒有模糊，抗中保台的目標沒有模糊。」

反親中媒體遊行昨在下午登場，雖然台北市雨勢不斷，仍有相當多民眾參與這場活動，立委黃國昌、「館長」陳之漢等人與現場眾多民眾高喊「守護台灣民主」，呼籲大家要團結，並要求與會民眾盯緊立委修反滲透法，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）執法要硬起來。

ＮＣＣ表示，遊行民眾的聲音，代表社會的聲音，ＮＣＣ聽到了，會督導廣電媒體落實新聞專業。ＮＣＣ主秘蕭祈宏表示，電視台的言論自由需要被保障，但也得遵守法律，善盡事實查證及公平原則，並建立自律規範機制；避免偏頗失衡的報導，影響社會安定與閱聽眾權益。

羅文嘉時代力量陳之漢黃國昌柯文哲
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