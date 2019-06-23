賴清德列不分區？綠未放棄蔡賴配

傳民進黨內有立委建議，可將行政院前院長賴清德（左）列不分區立委，幫忙衝選票。 記者林敬家／攝影 分享 facebook 藍綠積極布局二〇二〇，民進黨、國民黨預計各在八、九月進行不分區立委提名；現傳出民進黨內有立委建議，可將行政院前院長賴清德列不分區，幫忙衝立委選舉；藍營則傳出，未來出線的總統人選，可將黨主席吳敦義列入不分區，提高黨團整體戰力。

民進黨規畫，七月十日召開中執會，成立不分區提名委員會決定名單，並於月底完成提名。之前黨籍立委李俊俋等曾建議，將賴清德列入不分區邊緣名單，藉以衝刺政黨票。不過黨內人士指出，黨仍沒有放棄促成「蔡賴配」，現階段說將賴列入不分區，言之過早。

黨內人士指出，無論是促成「蔡賴配」或將賴列為不分區名單，都必須尊重賴的想法，黨中央預估九月才會公布下屆不分區名單，目前還有時間讓蔡賴雙方陣營溝通。

國民黨不分區立委提名作業，往年都在九月進行。對於黨內傳出把吳敦義列不分區，中常委態度傾向開放，甚至也有中常委建議把吳敦義放入第十五名左右，更能衝刺政黨選票。

黨內立委評估，立委明年估計可再增加十二席，但不分區提名將是重中之重，面對安定力量、國會政黨聯盟等新勢力夾殺，黨中央一定要思考推出更有戰力的人選。

國民黨後天將完成第一階段立委布局，預計將完成提名五十六個立委選區，剩下十九個艱困選區，則擬採協調或徵召方式提名。