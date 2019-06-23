柯文哲若參選…綠估「戰場將一分為三」

2019-06-23 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



柯文哲台東行程所到之處大受歡迎，民眾遊客搶拍合影。記者尤聰光／攝影 分享 facebook

明年總統選舉，在藍綠之外，台北市長柯文哲是否參選成為一大變數。民進黨人士指出，若柯文哲加入總統選戰，戰場將一分為三，非屬國民兩黨政治勢力的選擇，取決於民進黨的消長，「民進黨大，他們就會跟民進黨合作；民進黨不夠大，他們就可能靠向柯文哲」，因此民進黨要成為大家的第一選項。

這位人士直言，民進黨整合，不光黨內，還有與第三勢力合作，相較時力，民進黨與綠黨、社民黨、基進側翼關係較好，「與時力就呈現既競爭又合作關係」；在立委布局上，能談就要談，不能談也須取得一個平衡關係，「還能不能維持四年前的合作關係？柯文哲是變數，時力當前遇到的發展瓶頸也是挑戰」。

二○一六年總統大選，大綠小綠攜手合作，此次選戰又如何？民進黨人士指出，大綠與小綠既牽動總統選戰，也影響到立委的政黨票，甚至區域立委的席次競爭；蔡總統要連任，必須結合社會最大的力量，第三勢力的動向就成為關鍵之一；在「誰有勝算支持誰」的情形下，民進黨必須爭取成為第一選項。

時代力量前主席黃國昌日前表示「時力如果走小綠的路線，自己會義無反顧離開這個政黨」，時力未來走向引發外界諸多揣測。

該人士指出，在國家認同及主權議題上，小綠認同民進黨，但若以世代來看，就呈現分裂狀況，有人會選民進黨，有人支持柯文哲，「以時力的支持者結構，一半支持民進黨，一半會支持柯」。

另一位民進黨人士也說，若柯文哲參選，原本支持柯的泛綠選民，回流多寡是關鍵；柯目前也在觀察國民黨動向，若無法在民進黨身上討到便宜，柯會把目標放在國民黨身上，「近來頻頻打韓，就是證明」。