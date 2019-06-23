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暗諷韓國瑜？ 蘇揆：地方首長別到處亂跑

2019-06-23 00:23聯合報 記者施鴻基／新北報導

行政院長蘇貞昌和經濟部長沈榮津、內政部長徐國勇等人昨天到新北土城工業區視察，蘇貞昌表示，地方首長應該守住地方、專心市政，「而不是為自己的事到處亂跑」。此話也再次被解讀是暗批高雄市長韓國瑜

撇操盤手「不關心韓國瑜民調」

不過被媒體問及他屢屢批評高雄市長韓國瑜可能被視為總統蔡英文競選總幹事，甚至因為批評韓國瑜，反而讓韓的民調回升，蘇貞昌回應，「我不了解也不關心韓國瑜的民調」。

蘇貞昌說，高雄發生登革熱，他非常憂心，所以在兩個工作天內全額補助，在這個時候，地方首長應該要守住地方，而不是為自己的事到處亂跑。補助款都是人民納稅錢，政府不應該當凱子，所以會核實補助，拿防疫經費去發禮券，確實不妥。

蘇貞昌說，登革熱疫情全國都關心，行政院長要監督防疫，他本於職責大力補助，監督防疫情況 ；市長應該專心市政，努力做自己的本分，符合民眾的期待，「這和競選總幹事完全不相干」。

行政院長蘇貞昌近日屢「酸」高雄市長韓國瑜，被問及可能因此反讓韓民調上升，蘇貞昌回...
行政院長蘇貞昌近日屢「酸」高雄市長韓國瑜，被問及可能因此反讓韓民調上升，蘇貞昌回應，「我不了解也不關心韓國瑜的民調」。 記者施鴻基／攝影
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談蔡柯配「總統會找最強搭檔」

至於「蔡柯配」說法，蘇貞昌表示，在蔡英文總統領導下可以看出成績，無論是減税或教育補助，都讓全民有感，他相信蔡總統會找到最強最適合的副手搭檔參選。

【記者張弘昌、羅紹平／連線報導】台北市長柯文哲自爆，民進黨主席卓榮泰常與北市府顧問蔡壁如會面，引發聯想有沒談及「蔡柯配」。卓榮泰昨再度回應，指黨內初選前曾與蔡壁如見過幾次面，交換市政意見及純聊天，也沒有單獨會面及談選舉，怎麼可能談到什麼配，如此說法有如「竹篙鬥菜刀」，胡亂拼湊。

對卓榮泰否認常見蔡壁如，更不可能談到「蔡柯配」。柯文哲昨參訪台東熱氣球飛行學校時回應，「我看過他的發言，他是否認他們有談蔡柯配，當然是沒有，但接觸是有」。

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