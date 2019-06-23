新聞眼／「縱橫」出擊 蔡拚第一波整隊

2019-06-23 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



媒體提問蔡英文總統（右2）喜不喜歡蔡燦配，蔡英文與桃園市長鄭文燦（左）相視一笑說，這不是喜不喜歡的問題，而是可不可能。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統上周獲民進黨中執會提名參選二○二○總統後，即馬不停蹄進行黨內整合。繼上周與黨籍立委、縣市黨部主委會面之後，接下來將走訪各縣市，與地方幹部就總統及立委選情議題進行討論，預計在七月出訪前完成第一波整隊。

相關人士指出，蔡總統上周列席中執會時，曾提到要「大於民進黨」，換言之，整合面向不光是黨內，還包括非民進黨。目前分兩個部分，一個是縱向，一個是橫向。縱向是指黨內，從中央級民代到地方民代、地方黨部等，同時也針對黨內派系，進行有系統整合；橫向是指與社會各界，包括社團、公民團體、各議題團體等，也包括獨派團體等。

該人士還表示，蔡總統在初選期間，網路社群的動員能量，獲得不錯效果，逐漸形成一個以蔡總統為核心的動員系統，有別於原先的「小英之友會」，更不同於傳統的選舉組織動員及社團動員模式，而是以年輕世代、網路社群為主的動員體系。

他說，這是蔡總統在中執會談話另個重點，就是「要能將聲量化為組織力量，把組織力量化為聲量，關鍵中的關鍵，就是年輕世代的力量」；從另個角度來說，一旦台北市長柯文哲參選，年輕世代會成為雙方爭取的群體，民進黨必須在年輕世代握有優勢，才有可能在柯參戰下，仍保有相對優勢及群眾基礎。

至於外界關注蔡總統與行政院前院長賴清德的合作，黨內人士說，內部整隊重點不是在蔡、賴兩人，在初選時有些問題被過度扭曲，從上周蔡總統與立委餐敘來看，彼此之間的情緒已趨於和緩；真正的重點在於，去年九合一之後，支持者的信心如何重振，及各地方黨工的整隊，更為重要，因此，蔡總統近日就會走訪各縣市，針對總統與立委輔選進行第一波整合，尚未提名的選區則需視後續發展再來處理。