柯批綠打韓 稱「只有郭較正常」

台北市長柯文哲（左）昨天受邀前往台東大學演講，會後學生排隊爭相與柯合影。 記者羅紹平／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲是否參選二○二○總統大選一直是焦點，昨他到台東參訪，指目前表態的總統參選人中，只有鴻海董事長郭台銘「比較正常」，而他接受WinTV頻道「我要當選」專訪時更砲火四射批綠打韓，主持人高嘉瑜、黃暐瀚問如果未來是高雄市長韓國瑜當總統，柯文哲說「不敢想像」。

柯文哲昨在台東大學回應學生提問時表示，目前表態的參選人中「只有郭台銘比較合理正常一點」，理論上（蔡）選連任不應遇到太多挑戰，兩個剛選上的市長（韓、柯）也不是很正常，以過去民主政治的常態來講，都不是很對的組合。「我一直認為這選舉是不正常的選舉，正常國家都不該這樣，台灣就是不正常。」

柯文哲接受專訪時則說，因反送中，他在年輕人的民調一定掉，但他和一般人比較不一樣 ；就像股票，常是長期投資，做一個可靠可信、穩定的領導人。像韓國瑜，一下子講「over my dead body」，如果是習近平，現在對韓看法怎樣？「奇怪，你都去中聯辦了」，現在又跳出這個。

柯認為，他做滿四年去選，還是算落跑，所以「一直很猶豫」， 但蔡總統繼續幹下去，台灣會怎樣？「若有辦法說服我，我就不選了。」是不是一定要出來選、會不會提早宣布？柯文哲說，再看看，再想想。至於有沒有準備連署，柯文哲則未說明。

柯文哲還爆料，日本政府對蔡總統評價不高，光是核食事件，他們就非常火大，而且政府還跟日本保證反核食公投不會過，沒想到公投過了，「日本政府就抓狂了」。

若是郭台銘未來做總統，柯文哲說，郭台銘的能力沒問題，「但你會是董建華一號？二號？」郭有八十萬至一百萬的員工在大陸，郭不會受中國控制，真的還假的。主持人問柯，韓國瑜和郭台銘誰比較會受中國控制？柯說，這就很難講，他們要說服人民。