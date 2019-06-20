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綠營提名蔡參選 藍營郭韓誰出線？

2019-06-20 14:46聯合新聞網 綜合報導

民進黨提名蔡總統爭取2020連任，國民黨初選郭台銘韓國瑜對決。儘管，黨內對照韓國瑜勝算高；但若藍綠對決，民調顯示，郭台銘贏面較大。此時按兵不動的柯文哲民調卻與藍綠不相上下。郭韓誰能引領國民黨重返執政？綠營內部整合是否阻礙蔡總統連任之路？謝龍介議員陪您一起看時事觀風向。

●周四下午，鎖定聯合新聞網、聯合報直播單元《龍介供乎你聽》。

2020年總統大選，國民黨初選郭台銘和韓國瑜對決。圖／本報系資料照片
2020年總統大選，國民黨初選郭台銘和韓國瑜對決。圖／本報系資料照片
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韓國瑜郭台銘民調2020選舉
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