綠營提名蔡參選 藍營郭韓誰出線？

相關新聞
蔡英文喊團結「總統勝選 立委過半」2019-06-20 00:47
新聞眼／蔡拚連任 捍衛價值？還是捍衛執政？2019-06-20 00:39
最新桃園民調！ 蔡英文打敗韓國瑜、郭台銘2019-06-20 13:08
蔡英文稱國民黨想花郭台銘的錢 吳敦義：荒腔走板2019-06-20 12:20
大選起跑？柯1周請假3天跑5縣市2019-06-20 14:14
沒辦法才選總統？ 徐永明：韓國瑜醒醒吧！別再畫唬爛2019-06-20 13:29
【即時短評】拚的是經濟五法 還是民進黨的選舉五法？2019-06-20 13:02
假訊息意圖影響明年大選 府籲各界提高警覺2019-06-20 12:25
影／亂放假消息？ 稱雙城論壇報名爆滿被打臉！柯P認了2019-06-20 12:14
【重磅快評】插手台灣大選，老共暗著來，老美明著幹？2019-06-20 12:09
反統、不獨、要中華民國 沈富雄：新論述藍綠可共用2019-06-20 11:35
對韓國瑜贏13.3% 小英：施政愈受肯定2019-06-20 11:21
蔡英文連任最大障礙是他？ 柯P打「八段錦」回應2019-06-20 10:13
為總統大選起跑？ 柯P一周請假3天、連跑5縣市2019-06-20 10:12
再起？ 賴清德臉書尋人太催淚 網友哭著回文2019-06-20 09:10
最神總統預言來自此人！當年連得票率、國會席次都猜中2019-06-20 08:00
反送中蔡英文撿到原子彈？ 謝立功：總統大選深陷恐中2019-06-20 06:59
柯文哲：2020最大變數還沒出現2019-06-20 00:42
蔡總統向支持者喊話 「你們都是那個最重要的1」2019-06-19 23:18
新聞眼／雙城論壇 柯政治行情「轉捩點」？2019-06-19 23:09
雙城論壇「議員報名爆滿」 柯文哲遭打臉2019-06-19 23:05
【即時短評】蔡拚勝選 捍衛執政？捍衛價值？2019-06-19 22:16
蔡總統向辣台派喊話：你們都是那個最重要的12019-06-19 21:19
蔡英文升級2.0 打完賴神打柯神？2019-06-19 16:30
郭台銘嗆蘇貞昌變了 陳其邁：不要因選舉有不同說法2019-06-19 16:08
民進黨中執會提名蔡英文競選連任 卓榮泰：今天不是道喜的日子2019-06-19 15:27
獲黨提名競選連任 蔡英文提目標：總統勝選、立委過半2019-06-19 15:20
影／大綠小綠分裂有利2020？ 柯文哲：意見不合很正常2019-06-19 14:52
蔡英文：民進黨力拚2020總統勝選、立委過半2019-06-19 14:46
蔡英文喊全黨1+1 三年施政會納入賴清德政績2019-06-19 14:17
柯文哲：2020最大變數 還沒有出現2019-06-19 14:05
【即時短評】白色聯盟若成形，柯文哲撿到槍？踩到雷？2019-06-19 12:12
民進黨下午中執會蔡英文及各派系人馬到場展現團結2019-06-19 12:04
談未來閣揆人選 郭台銘提3個條件2019-06-19 11:39
綠媒政論節目挺蔡來賓3人變4人？扁：希望不是真的2019-06-19 11:01
經濟學人預測小英險勝 柯文哲笑回：最大變數還沒出現2019-06-19 09:58
跨黨派議員促雙城論壇停辦 柯文哲：可是議員報名都爆滿2019-06-19 09:43
熱門文章
國中生當面說「選總統很可笑」 韓國瑜：表達己見勇氣可嘉2019-06-19 16:13
蔡詩萍：一名國中生 掀開「韓市長的新衣」2019-06-20 10:24
曾讓蘇嘉全滿頭包的豪華農舍 7年過去變高級廢墟2019-06-20 09:00
國中生嗆韓市長 溫朗東：有些細節越看越覺不寒而慄2019-06-20 11:52
影／國安法修法三讀 退休軍公教淪共諜喪失並追繳退俸2019-06-19 14:57
最神總統預言來自此人！當年連得票率、國會席次都猜中2019-06-20 08:00
吳蕚洋再發文諷韓國瑜 「被慫恿偷竊就不是犯罪？」2019-06-19 15:44
徐永明嘲笑韓國瑜 孫大千：有種來選立委2019-06-20 08:15
韓冰拿當模特錢幫窮爸買車？ 黃光芹：韓國瑜當時已很有錢2019-06-19 17:13
孫大千：韓國瑜「不恥下問」、陳其邁「不吝指教」2019-06-20 10:16
跨世代創業對談／跟郭董吃早餐 要到1千萬2019-06-19 23:11
郭台銘：當選賺夠錢 就恢復退休軍公教福利2019-06-20 12:17
重出江湖！ 吳音寧：韓國瑜身邊都是黑金體系2019-06-20 13:50
租金補貼方案 婚育家庭最高5,000元、單身青年4,000元2019-06-20 13:26
中共航艦遼寧號首度遠航 繞過菲律賓進入南海2019-06-19 20:02
黨產會追徵中廣土地 趙少康：李登輝吃香喝辣我善後？2019-06-20 10:52
影／郭台銘欲組「抗韓聯盟」？朱立倫妙語神回2019-06-19 15:28
租金補貼試辦一年！婚育家庭最高領5000 單身40002019-06-20 12:29
加拿大巡防艦穿越台海 國防部證實：自由航行2019-06-19 19:04
再起？ 賴清德臉書尋人太催淚 網友哭著回文2019-06-20 09:10
新聞眼／綠色恐怖？以國安為名 恣意立法擴權2019-06-20 00:58
國防部長下達禁酒令 女性官兵列席不可飲酒2019-06-20 12:11
下台又升官！宅神：「吳宏謀道歉」可寫進小學課本2019-06-20 09:24
一邊市政、一邊國政 韓國瑜：民調過了往前衝2019-06-20 00:37
反送中蔡英文撿到原子彈？ 謝立功：總統大選深陷恐中2019-06-20 06:59
韓國瑜生日奇襲立法院 還前進黨中央「密會」吳敦義2019-06-19 16:34
國中生嗆韓國瑜 溫朗東指韓的左手讓他不寒而慄2019-06-20 11:46
反鐵籠公投！國民黨7月7日上凱道 發動大規模抗爭2019-06-19 16:18
反紅媒遊行 毛嘉慶：黃國昌與時代力量的內鬥檯面化2019-06-19 22:51
最新桃園民調！ 蔡英文打敗韓國瑜、郭台銘2019-06-20 13:08
民進黨推翻公投綁大選 林濁水嘆：將中間選民硬推出去2019-06-19 15:59
反統、不獨、要中華民國 沈富雄：新論述藍綠可共用2019-06-20 11:35
國安法納網際空間 共諜可判7年重罰1億2019-06-20 00:21
中共遼寧艦群進入西太平洋動態不明？國防部：嚴密掌握2019-06-19 19:04
國防部：攜行式雙眼雷射測距望遠鏡採用韓廠組件2019-06-19 19:13
韓國瑜遭嗆選總統可笑 林濁水：國中生都看得出來2019-06-20 10:45
對韓國瑜贏13.3% 小英：施政愈受肯定2019-06-20 11:21
時力公布提名辦法 徐永明、高潞無法連任不分區2019-06-19 18:58
為了「這個原因」 王世堅：謝謝恰吉2019-06-19 20:16
韓國瑜到台中造勢 國民黨議員將站台2019-06-19 17:19
留言