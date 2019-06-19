蔡英文喊全黨1+1 三年施政會納入賴清德政績

2019-06-19 14:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 賴于榛 ／台北報導



圖為日前蔡英文總統（中）上午到大同普願宮參拜，離開時與支持者們握手致意。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨中執會將公告由蔡英文總統參選2020，但「蔡賴配」始終只聞樓梯響，尚未有具體進展，蔡總統下午赴中執會談話，除了感謝賴清德初選風範，三年執政成績也會納入賴清德部分，並呼籲全黨都要一加一，初選後團結整隊，讓民進黨大於民進黨拚2020勝選。

蔡總統正式進入競選連任期，副手人選未定，黨內傳出，現在的緩兵之計是要等國民黨人選出爐，再行討論。但黨政人士認為，現階段蔡賴兩邊支持者都仍有情緒，像支持者臉書留言就依然唇槍舌戰，見面一事還在等待時機。

為緩和黨內初選以來的緊張氣氛，蔡總統今在民進黨中執會確認總統候選人後發表談話，除了肯定賴清德初選風度，也感謝黨主席卓榮泰、黨內幹部，以及黨工同仁在初選過程的辛勞，替黨部同仁加油加氣。蔡總統也會拿出政績佐證，執政的三年有成，是自林全、賴清德，到蘇貞昌拚出的有感政績，盼讓民進黨執政得到支持者肯定。

至於關鍵整合部分，蔡總統也提出新的一加一說法，表示2020大選的任務，就是守護民主台灣、捍衛改革成果、鞏固國家主權，因此她期許每一個人都是一，大家都要加一，初選過後團結整隊，讓民進黨大於民進黨，拚2020勝選。

至於傳出民進黨有滅韓計畫，黨內人士說，滅韓計畫有兩點怪異，一是國民黨人選未定案，此刻鎖定打韓若影響國民黨初選，反而讓民進黨難以掌握動態選況，其次是此刻就有人說民進黨打韓，如果不是想像力太豐富，難道是替韓國瑜可能爆發的事情打預防針？