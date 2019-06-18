遠見專訪／朱立倫：民粹政治再走下去 台灣會變成烏克蘭

2019-06-18 08:41 聯合新聞網 文章提供／遠見



新北市前市長朱立倫。 聯合報系資料照／記者胡瑞玲攝影 分享 facebook 6月13日，角逐國民黨總統初選的朱立倫現身《遠見》辦公室。和這陣子《遠見》曾專訪過的總統初選參選人韓國瑜、郭台銘、賴清德相比，「無官一身輕」的朱立倫，行事間似乎多了幾分從容、自在。

其實，這位政治金童的總統路，走來一點也不順遂。擁有紐約大學會計學博士學位的他，曾任4年立委、8年桃園縣長、8年新北市長，還曾擔任行政院副院長的他，堪稱目前檯面上學經歷最完整的政治人物，卻在2016年總統大選跌了重重一跤。

那時，國民黨氣勢低迷，身兼黨主席的他，到處拜託大咖出馬參選拉抬藍營聲勢，卻屢屢碰壁。最後僅有時任立法院副院長洪秀柱登記參選。

但國民黨民調依舊沒有起色，各地人士紛紛勸進朱立倫出馬。最終他只能在選前89天前披掛上陣，不僅鬧出「換柱風波」，至今部分藍營支持者仍對他不諒解，甚至2016年大選朱立倫還慘敗逾300萬票，重挫政治生命。對此，他在專訪中首度認錯，「四年前沒有準備好，在矛盾、困境中，做了錯誤決定。」

回到新北市長職位後，他反倒韜光養晦，在《遠見》縣市長滿意度調查中，進步幅度多次名列前茅。去年12月25日，交棒市政給現任新北市長侯友宜後，他再度宣布投入總統初選。

當時，即便高雄市長韓國瑜帶起的韓流在高雄依然火熱，但檯面上的候選人只有朱立倫、國民黨主席吳敦義、立法院長王金平，而朱立倫的民調始終領先群雄。

但過了農曆年後，輿論開始沸騰，討論韓國瑜參選總統的可能性，加上4月鴻海董事長郭台銘也表達有意參選總統，都使行事作風偏向傳統政治人物的朱立倫相形失色，在各大媒體的互比民調從第一落到第三。

即便如此，朱立倫還是堅持走自己的路，一路走到7月15日黨內民調結束為止。他一再重申，代表「穩定的力量」，全力以赴，「希望成功是我，也可以不必是我」「沒有捨我其誰的懸念，但有義無反顧的決心」。

旁人和幕僚見他如此豁達，卻愈看愈心急，勸他應該辣一點、嗆一點，但他依然如往常的輕鬆、自在、無壓力。到底他是怎麼看待如今國民黨內的初選？是否支持郭台銘強調的手機民調？對台灣民主發展又有何見解？以下為專訪精華：

《遠見》問（以下簡稱問）：

你近期頻繁接受媒體專訪，有沒有什麼是你想談，但卻還沒談到的？

朱立倫答（以下簡稱答）：

其實我一直覺得，我昨天發了一個（臉書貼文）。四年前，我們那時候，很匆忙的情況之下，（距離總統大選只有）89天，我們那時候的slogan（口號），都沒有人注意。結果呢，我們昨天在討論，我是一個什麼樣的人？我又提出來類似的想法，我就突然想到，我四年前就是這樣，一模一樣，其實都沒有改變。

我覺得從這個做出發點滿有趣。那個口號是One Taiwan。One Taiwan是什麼？就是一個團結的台灣、安定的台灣、穩定的台灣。對於整個台灣、中華民國來講，整個藍軍來講，我一直都是一個穩定的力量。

我認為我一直都是一個穩定的力量。這個要從我個人的出身背景，一直到我過去20年的經歷，都直接相關。第一個，我是農村加眷村、芋仔加蕃薯，很多人都知道，我台語講得非常順，那是我的母語。

很多人以為我不會講台語，因為我好像北部精英。其實不是，我是庄腳囝仔，我對本省、外省，都一樣的心情。第二個，台灣一直喜歡講的就是南北差距、南北平衡，對不對？我太太是台南番仔寮人，那是正港的庄腳，所以我真的是南北混合。

我一直認為，去年12月25號之後，我要扮演什麼角色？我還是要堅持，我是穩定的力量，就是我四年前出來的One Taiwan。

當然這一個想法，面對有人說現在這個政治環境，要不就是當辣台妹，要不然就是會表演，我講實在話。柯市長我認為他是非常會表演，要不然就是能夠嘩眾取寵，能夠口號喊得很亮，（是發大財？）不管是什麼，都是類似這樣的一個做法。

那可是我不會，我還是持續做原來的我。我也曾經思考過，叫我去做嘩眾取寵的事，叫我去喊口號，不管事實是如何，我覺得不是我。我只能喊出一句話，就是我全力以赴。但我希望成功是我，也可以不必在我。

問：非典型政治人物崛起，你會不會覺得自己反而太溫了？

答：我沒有溫，我從來沒有溫。我執政的過程當中，是用魄力、執行力、協調力，一件一件事情完成。如果我今天三環三線沒有一條一條都在實現；如果我講國民運動中心本來要做12座，結果做到16座；我要做公共托育中心、托老中心最後超過100座，我沒有讓新北市、桃園能夠快速的轉型，我絕不敢，也沒有勇氣站出來跟大家說，要來改變台灣。

問：你身邊有朋友會勸你要嗆辣一點嗎？你的造型是否也因為參選而做了改變？

答：其實大家說我造型改變，我應該這樣講，是因為我現在沒有公職，可以不用穿正式的西裝跟領帶，以前下班之後就是如此，平常休閒也是如此。我今天是為了專訪穿西裝外套。

上個禮拜我上名造型師陳孫華老師的網路直播節目。他覺得我應該要做什麼樣的造型，有點是節目效果了。其實那天粉絲還覺得，我原來穿去的最好，你看我髮型也沒變，什麼都沒變，就是堅持做自己。

問：這半年來，你不變的是對台灣的堅持和穩定，那變的是什麼？

答：我覺得心情。第一個心情很放鬆，我不緊張，沒有壓力。為什麼？我覺得我用一個非常開朗、開放的心情看自己，還有看未來。譬如說在農曆過年前，大家當時都認為是朱立倫會代表國民黨出線選總統。

然後過年後，大家開始推韓國瑜市長，我也很歡迎。我一直覺得說，如果韓國瑜市長，大家認為他是最適合的，我也很高興，就讓國民黨多一個好的選擇。然後呢，接下來4月的時候，又有郭台銘出來，我第一句話就講說，一個世界級的企業家，願意來投入政治，有兩個意義：第一個是非常表示歡迎，第二個，蔡英文要檢討，搞到世界級的企業家都要來從政救台灣，但是我都覺得很好。

這個時候，大家願意來做這件事情，都是好事，這是我第一個想法。當然有一點點感慨啦，四年前那時候去千求萬求，求了好多人，這個時候是大家願意，那是好事。所以我說，我絕對沒有捨我其誰的懸念，但是我有義無反顧的決心。

這是雙面的。我有義無反顧、全力以赴的決心，但是我絕對沒有捨我其誰的懸念。我說成功一定有我，但是不必最後一定要我，這是我向來的個性，但我會全力以赴，大家看到我們走到今天，我還是秉持這樣的原則，就是運動家的精神，走到最後一天。

到現在國民黨跟民進黨支持度已經快要黃金交叉了。韓的支持度，那時候拱他的時候是最高點，現在起碼跌了10％了吧。郭董從4月初到現在，一下衝很高，接下來就沒有上去了。

當然很多人笑我說是牛皮股，牛皮股就是統統都沒變嘛。但是，我一直認為，今天我就是用這樣的態度，希望兩邊不要衝突，大家能夠合作。今天能夠接受我，我全力以赴。不能接受我，我是支持的力量。

問：國民黨初選亂象，是因為黨中央的態度嗎？是決策不明、有私心，還是被支持者綁架？

答：我覺得都有，但是因為我畢竟曾經當過黨主席，我可以理解中央的困難。但是我們這個過程當中，規則變化太多次，時間也拖得太久。這也是造成你看從2月的情景，到4月的情景，到6月的情景，一直在變。

這半年多來，國民黨的情景，給人家的感受，事實上是負面大於正面，事實上是混亂大於穩定。藍軍的支持者要的是一個非常穩定、團結、積極、有願景的人。

我一再強調一件事，你看4月的時候，我就最大方講，如果你要徵召韓國瑜，你就大大方方的徵召，就大大方方徵召，那事情就定案啦。

我本來是號稱最強的，本來是應該是我啊，我都可以這樣講，你為什麼不這樣做呢？不這樣做，然後好，又跑出來郭台銘。那你又不願意徵召他，那你就公公平平的初選。

公公平平的初選，這個過程又從4月扯到現在，連規則都還沒有定案。

問：郭台銘希望初選納入手機民調，你是否贊成？

答：我是覺得都好。大家知道兩派理論，學者、專家都有不同的看法，那不要為了這一件事情引起大的紛爭就好。可能他認為手機民調對他有比較有利吧。但也有人測過手機民調，年輕人現在相對我們三個之中，支持我的比較高。我也都好啊，無所謂。

我在初選協商中只有提出一條，這一條是我最積極認同的。因為民進黨做的民調只有做對比式，就是政黨對比，沒有黨內互比。

我也覺得我們不應該做黨內互比。為什麼？因為互比很容易變成互打。今天郭台銘也好，韓國瑜也好，朱立倫也好，你相對民進黨、柯文哲的戰力如何？應該以這個作為最重要的考量，而不是把四個人拿來互比，這沒有意義，因為最後投票不會是互比。

我們有提出訴求，希望不要互比，郭台銘贊成，張亞中贊成，周錫瑋沒意見，韓國瑜的代表孫大千反對。

我們是要共識決。黨中央角色就是只要有共識他就改，沒有就不改。目前還是沒改啦，維持（黨內互比民調占初選總民調）15％。

問：你認為台灣的民主走到今天，已經浮現哪些問題？

我是覺得，我們民粹的情況、淺碟的情況非常嚴重。政治已經是一個速食麵，媒體就是現在就是快、短，但是不用精準，不用準，也不用深，都標題化，標題跟內容無關，也沒關係，這是變成媒體的一個特點。

這樣造成口號就好，不用做事情，放煙火就好，不用做實事啊。表演就好，不用看具體有什麼樣的政策、牛肉。如果是這樣子的話，那太簡單了嘛。走到這樣，如果有一天就會變烏克蘭嘛。烏克蘭不就剛選上一個喜劇演員，模仿總統的人，那他就可以選上總統嘛？

（作者／楊瑪利、陳育晟 本文出自2019.06.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）