反送中衝擊台選情 李文雄：「辣台妹」連任無懸念

2019-06-17 16:57 世界日報 記者 世界日報 記者 李榮 ╱庫比蒂諾報導



香港「反送中」的運動引起關注，也連帶牽動台灣的政治氣氛。僑務委員、台灣論壇成員李文雄指出，反送中的議題對蔡英文肯定是加分，維持「辣台妹」形象，估計蔡英文會順利連任總統，而韓國瑜則是在不斷失言、失分的情況下，現在看來當選機率「幾乎是零」。

「國民黨一直抱著中國的大腿，台灣的民意是拒絕（中國），蔡英文撿到很多機會。」李文雄指出，中國在送中條例可以說是「一直失分」，台灣人心與中國愈離愈遠，「我的看法是中國最後會踩煞車，送中條例應該過不了，然後拿（特首）林鄭月娥當祭品。」

他表示，香港富豪已經有人把資金外移到國外，送中條例引起恐慌，因為在香港審判跟在中國審判是完全不一樣的情況，更何況光因為思想上的問題，就有可能被送往中國，影響重大。如果送中條例真過關，香港資金出走潮會更加劇。

「民進黨小英一定會上，票數可能沒有第一次多，但連任沒有懸念。」李文雄指出，送中條例讓台灣人民更清楚珍惜所擁有的，且台灣的人民無論是什麼政治思想與信念，都還是堅持要自由、民主、人權的生活，「大家血液裡就有這些東西，如果會（政治）影響到生活型態，我相信台灣人民會拒絕。」

另一方面，他也認為，之前呼聲很高的韓國瑜近來一再失分、講錯話，估計當選機率接近零，「台灣人是很聰明的。」