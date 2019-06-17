親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合

反送中外溢效應？台灣「同感香港」的民意變化

「大綠主導，小綠配合」 李正皓：滅韓三部曲悄悄上演

他推測民進黨「滅韓三部曲」網友：被政治耽誤的推理小說家

2019-06-17 15:41聯合新聞網 綜合報導

李正皓推測民進黨希望韓國瑜代表國民黨參選總統。圖／聯合報系資料庫
李正皓推測民進黨希望韓國瑜代表國民黨參選總統。圖／聯合報系資料庫
分享

民進黨黨內初選由總統蔡英文勝出，她表示「初選是自我淬鍊，競爭讓我們更進步」。面對蔡英文來勢洶洶，國民黨草協聯盟發起人李正皓在臉書上發文，他表示民進黨正悄悄地上演「大綠主導，小綠配合」的滅韓三部曲，以贏得最後的勝利。

國民黨草協聯盟發起人李正皓今（17）日在《臉書》上發文，他表示滅韓第一部曲為全力捧韓，許多民進黨側翼粉專開始煽動「非韓不投」言論，並附上圖片證明自己的推測，李正皓稱「此步驟主要目的就是保證後續的滅韓二部曲、三部曲能如預期般上演」。

接著，他表示滅韓二部曲為毀韓三箭，其中包含三部份。第一，若確定韓國瑜將代表國民黨參選總統時，先發動北農背信起訴，讓韓國瑜深陷司法風波；第二，九月底到十一月中的高雄市議會質詢，輪番砲轟市政讓韓形象大減；第三則為市長罷免案，待韓國瑜上任周年後，提交罷免提議書，以影響總統大選。

最後，李正皓直言「蔡英文擊敗韓國瑜連任總統是第一殺，第二殺則是針對傷痕累累的韓國瑜正式啟動高雄市市長一職的罷免案。」，他認為第一部曲已經啟動，而第二、三部曲正磨刀霍霍，「民進黨真的不虧是最會選舉的政黨，2020這仗真的不樂觀！」

而網友看了文章紛紛留言表示「被政治耽誤的推理小說家」、「想太多了吧！台灣不亂不爽是吧！韓國瑜做的好，想罷免他都難！」、「因為韓國瑜是最好打的人，所以民進黨最愛韓國瑜出線」、「文章寫的很好，這的確是民進黨的如意算盤，但是破解之道是什麼？讓郭勝出？」、「我還是支持韓國瑜，其他就看天意怎麼安排了」、「謠言止於智者」。

國民黨草協聯盟發起人李正皓，在臉書上點出民進黨的「滅韓三部曲」。圖／本報資料照片
國民黨草協聯盟發起人李正皓，在臉書上點出民進黨的「滅韓三部曲」。圖／本報資料照片
分享

2020選舉韓國瑜蔡英文李正皓
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

「大綠主導，小綠配合」 李正皓：滅韓三部曲悄悄上演

2019-06-17 15:24

反送中衝擊台選情 李文雄：「辣台妹」連任無懸念

2019-06-17 16:57

反送中衝擊台選情 國民黨海外代表：蔡英文撿便宜

2019-06-17 16:22

綠初選民調加權護航蔡？ 黨政人士：是蔡禮讓賴才對

2019-06-17 14:19

2020網媒民調 柯文哲領先蔡英文、韓國瑜

2019-06-17 14:14

郭韓打夫人牌 柯文哲：要鼓勵陳佩琪多賺點錢別打鍵盤

2019-06-17 13:35

被問是不是台灣袁崇煥 柯文哲：當多爾袞好嗎？

2019-06-17 13:02

總統大選進入第二節？黃暐瀚：比賽主軸叫「毀柯滅韓」

2019-06-17 12:53

初選民調挨批護航蔡英文 民進黨：應是蔡讓了賴

2019-06-17 11:41

民調／「蔡柯韓」柯文哲最強 「蔡郭柯」郭台銘領先

2019-06-17 11:31

「愛哭鬼佳芬姐」為韓國瑜拚了 「天王」背後的她 心事誰人知

2019-06-17 09:00

蔡英文提四個拜託 孫大千諷「四個笑話」

2019-06-17 08:10

蔡批韓「言行讓人有疑慮」 韓嗆有人扣帽子

2019-06-17 00:16

朱立倫指蔡英文「三年來逢中必反」

2019-06-17 00:11

反一國兩制不堅定？ 柯文哲：政策三原則 不怕被誤會

2019-06-17 00:08

談兩岸頻遭抹紅？ 柯Ｐ嘆袁崇煥就是被自己人幹掉的

2019-06-16 23:04

建議習近平研究蔣經國傳 柯Ｐ：台灣要變高級、高尚

2019-06-16 22:52

郭台銘蔡英文都是大金牛？ 柯：一用國家錢一用公司錢

2019-06-16 22:48

一半新聞都報同一人 柯文哲：中天變韓天台「怪怪的」

2019-06-16 22:45
看更多

熱門文章

民調／「蔡柯韓」柯文哲最強 「蔡郭柯」郭台銘領先

2019-06-17 11:31

再爆「你不知道的韓國瑜」 黃光芹：他字典裡無信任

2019-06-17 08:57

為韓國瑜槓蘇貞昌 郭台銘：我若是總統就把閣揆換掉

2019-06-17 11:49

海軍士官與酒女脫光狂歡 「7人全承認」無人遭迫

2019-06-16 17:52

郭台銘來南投看郭董棒球場 夫人曾馨瑩感動哭了

2019-06-17 11:06

高雄登革熱爭議 吳蕚洋嗆韓：小事就抱怨如何成就大事

2019-06-16 18:50

蔡英文提四個拜託 孫大千諷「四個笑話」

2019-06-17 08:10

韓國瑜突現身立院臨時會：為登革熱拜會高雄立委

2019-06-17 09:27

影／呂秀蓮反對公投法修惡 要民進黨摸摸良心

2019-06-16 20:12

影／媒體尖銳提問曾馨瑩 郭台銘霸氣護妻：箭射我這來

2019-06-17 14:49

新聞眼／軍中醜聞連環爆 傳高階將領卡位

2019-06-17 01:34

官兵爛醉脫光歌舞 海軍重懲

2019-06-17 01:34

賴清德曾說會全力支持蔡？ 游盈隆：場面話卻挨一記悶棍

2019-06-16 17:10

郭台銘蔡英文都是大金牛？ 柯：一用國家錢一用公司錢

2019-06-16 22:48

一半新聞都報同一人 柯文哲：中天變韓天台「怪怪的」

2019-06-16 22:45

呂秀蓮反惡法救公投 稱台灣明日不會是香港

2019-06-16 19:26

「愛哭鬼佳芬姐」為韓國瑜拚了 「天王」背後的她 心事誰人知

2019-06-17 09:00

首度陪郭台銘跑選舉行程 曾馨瑩：被他感動願站出來

2019-06-17 11:18

發臉書聲援王淺秋 韓國瑜：兩次申請登革熱補助被拒

2019-06-16 18:49

韓國瑜民調落居第三 林濁水酸：真是黃粱夢一場

2019-06-17 13:57

影／破冰？王金平祝生日快樂 韓國瑜感動緊握王雙手

2019-06-17 11:33

不出席韓國瑜台中造勢 盧秀燕臉書被灌爆

2019-06-17 11:06

黃智賢倡議一國兩制 黃偉哲臉書被灌爆：管好你妹妹

2019-06-17 12:35

被問香港200萬人上街反送中 韓國瑜立院5字回應

2019-06-17 11:27

初選民調挨批護航蔡英文 民進黨：應是蔡讓了賴

2019-06-17 11:41

韓國瑜突然拜會 王金平：已超脫三界不尷尬

2019-06-17 12:40

中市議會國民黨團：欠韓國瑜的人情要還

2019-06-16 23:27

影／反送中不利選情？柯文哲：不要為了「小波浪」見風轉舵

2019-06-16 17:43

盧秀燕22日不出席韓國瑜造勢 中市府：為了國民黨團結

2019-06-17 11:13

被韓國瑜咆哮？黃文財：胡說八道，對我是很大的謀殺

2019-06-17 12:06

韓國瑜爭補助款突襲式拜訪 綠委辦公室：有點沒禮貌

2019-06-17 13:18

韓郭搶軍系鐵票 南北別苗頭

2019-06-17 00:35

韓國瑜雲林造勢 青年軍自主清理環境

2019-06-16 18:00

【重磅快評】久違的「馬維拉」又來了？

2019-06-17 14:23

觀察站／軍系鐵票 攸關藍營能否重返執政

2019-06-17 00:31

國民黨應停止初選直接徵召韓國瑜？62%網友反對

2019-06-17 13:21

公投法修法 柯建銘：連署附身分證影本會拿掉

2019-06-16 21:52

影／責任推給台灣 蔡英文批林鄭：沒能力守護人民

2019-06-16 17:36

大法官提名爭議是馬英九害蔡英文？綠委找陳師孟陳情

2019-06-17 10:29

總統大選進入第二節？黃暐瀚：比賽主軸叫「毀柯滅韓」

2019-06-17 12:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top