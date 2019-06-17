他推測民進黨「滅韓三部曲」網友：被政治耽誤的推理小說家

2019-06-17 15:41 聯合新聞網 綜合報導



李正皓推測民進黨希望韓國瑜代表國民黨參選總統。圖／聯合報系資料庫 分享 facebook

民進黨黨內初選由總統蔡英文勝出，她表示「初選是自我淬鍊，競爭讓我們更進步」。面對蔡英文來勢洶洶，國民黨草協聯盟發起人李正皓在臉書上發文，他表示民進黨正悄悄地上演「大綠主導，小綠配合」的滅韓三部曲，以贏得最後的勝利。

國民黨草協聯盟發起人李正皓今（17）日在《臉書》上發文，他表示滅韓第一部曲為全力捧韓，許多民進黨側翼粉專開始煽動「非韓不投」言論，並附上圖片證明自己的推測，李正皓稱「此步驟主要目的就是保證後續的滅韓二部曲、三部曲能如預期般上演」。

接著，他表示滅韓二部曲為毀韓三箭，其中包含三部份。第一，若確定韓國瑜將代表國民黨參選總統時，先發動北農背信起訴，讓韓國瑜深陷司法風波；第二，九月底到十一月中的高雄市議會質詢，輪番砲轟市政讓韓形象大減；第三則為市長罷免案，待韓國瑜上任周年後，提交罷免提議書，以影響總統大選。

最後，李正皓直言「蔡英文擊敗韓國瑜連任總統是第一殺，第二殺則是針對傷痕累累的韓國瑜正式啟動高雄市市長一職的罷免案。」，他認為第一部曲已經啟動，而第二、三部曲正磨刀霍霍，「民進黨真的不虧是最會選舉的政黨，2020這仗真的不樂觀！」

而網友看了文章紛紛留言表示「被政治耽誤的推理小說家」、「想太多了吧！台灣不亂不爽是吧！韓國瑜做的好，想罷免他都難！」、「因為韓國瑜是最好打的人，所以民進黨最愛韓國瑜出線」、「文章寫的很好，這的確是民進黨的如意算盤，但是破解之道是什麼？讓郭勝出？」、「我還是支持韓國瑜，其他就看天意怎麼安排了」、「謠言止於智者」。