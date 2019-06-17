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反送中外溢效應？台灣「同感香港」的民意變化

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反送中衝擊台選情 國民黨海外代表：蔡英文撿便宜

2019-06-17 16:22世界日報 記者李晗╱ 舊金山報導

香港「反送中」引發社會動蕩， 被指拉高總統蔡英文的連任選情。「票投國民黨，台灣變香港」的說法甚囂塵上。蔡英文也在臉書上多番表態，聲援香港。

三位國民黨海外代表周末在舊金山出席黃埔軍校校慶活動時，特別回應上述說法，直言蔡英文在這件事情上「撿了便宜」，國民黨早應該出來表態。

國民黨中評委趙川三說，民進黨利用這個機會來炒作，蔡英文也撿了便宜。他說，有的民眾受了誤導，現在會將「九二共識」和「一國兩制」混淆，他重申國民黨也反對一國兩制，九二共識是一中各表。對於「票投國民黨，台灣變香港」，他認為就是挑撥的說法。

國民黨海外部鍾維君表示，香港的反送中、反修法的事件，對台灣總統選情的確「有影響」。他說，香港人對於自由民主的嚮往一直都在，對於中國的抗拒性也一直都在。香港的事情也引發了很多台灣老百姓對於自由民主的追求的共鳴。

「我們尊重香港政府對這件事情的處理，」鍾維君表示。至於國民黨如何挽回選情，他說，我們真正愛台灣的人能夠想清楚，台灣是希望在中美之間保持一個對等友好的關係，保持台海和平，但是蔡英文政權則是一直在迎美國、拒大陸。

常委于愛珍也說，國民黨一定是支持自由民主，所以應該早點出來表態。她也坦承香港的事情鬧得這麼大，產生的後果對於國民黨選情「事態嚴重」。

國民黨香港蔡英文2020選舉
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