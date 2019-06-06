親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
公投脫鉤大選？
紙容器回收困難
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會
挑戰！十年有成

成人每年至少吃下5萬個塑膠微粒！喝瓶裝水比自來水慘

台東星空美景發大財！活動媲美土耳其 8年吸金320億

柯P演講有問必答 工商界成柯粉

2019-06-06 07:53台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

工商協進會5日邀請柯文哲演講，企業界踴躍提問，都成了柯粉。(Photo by 吳...
工商協進會5日邀請柯文哲演講，企業界踴躍提問，都成了柯粉。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
分享

工商協進會5日邀請台北市長柯文哲演講，理事長林伯豐提到，柯市長推動市政成果包括拆遷北門、西區門戶計畫、成功舉辦世大運等政績斐然。「堅持7點上班的好處是，讓公務員下班後沒力氣應酬。」柯文哲幽默談自己如何堅持每天7點到班，在場企業界人士忍不住大笑。

以「光榮城市」主題，柯文哲分享舉辦世大運的過程，決定舉辦的初期各界都在唱衰，被說選手村落漆、花太多錢等，連議會專案報告也沒人要來，後來他找來網紅行銷，大家才慢慢關注世大運。他說：「為了世大運能成功舉辦，我承諾媽祖說要吃素一個月，但是頻頻擲筊失敗，結果加碼吃一個半月。」

世大運增加民族自信心

「人生就是禍福相依，」柯文哲說世大運開幕那天門票才賣4成，後來遇到反年改團體在場外的陳抗活動，結果19小時內賣完47萬張門票。他說，回頭看世大運具有特別的歷史意義，他形容這是一場增加民族自信心的運動賽事。

談起每天7點準時坐鎮在市府會議室，柯文哲說，公務員這麼早上班，下班後就沒力氣去應酬了，引來現場企業界人士的一片笑聲。不過有企業人士問到，為何如此注重效率的柯市府團隊，卻搞不定一顆大巨蛋？柯文哲嚴肅的說，大巨蛋是典型的歷史共業，目前面臨到的問題是建築限高。

調整入館上限

柯文哲說，大巨蛋位在國父紀念館正對面，建築有樓高限制，若要解套則要犧牲國父紀念館北邊的停車場，他還說，在疏散設計上也面臨困難，可以的話擬先降低入館人數上限為6萬人，人數不能太多。「先上再說！」他強調，大巨蛋案短期來看只能按步就班繼續做。

有企業人士提問，要怎麼解決台灣設太多大學的問題？柯文哲說，全台開設100多個大學是個錯誤政策，然而私立大學退場將面臨校產被充公，他說「沒有人是聖人，」因此私立大學退場機制要實事求是，應想出一個大家有利可圖模式，他還勸政府私校退場機制「不要幻想一毛都不給。」

【更多精采內容，詳見

柯文哲世大運大巨蛋
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

若總統初選是大學推甄 游梓翔：面試前不決定錄取誰

2019-06-06 08:22

陳破空指韓流是民粹 孫大千說他是蔡英文助選團

2019-06-06 08:17

小時就有神明罩？郭靠媽祖 朱有關公 韓國瑜險闖淡水河

2019-06-06 08:00

景氣罩烏雲… 郭批蔡總統裝睡 府：郭董沒搞懂

2019-06-06 01:36

戳戳樂「選」總統 侯友宜：每人都很好

2019-06-05 23:20

蘇貞昌嗆郭台銘：多一點投資台灣 會比噴口水好

2019-06-05 18:35

府重批郭台銘拿FED降息責總統 「沒搞懂的是郭董」

2019-06-05 17:11

影／給柯文哲80分！林伯豐還這樣比較韓、柯

2019-06-05 16:55

最新民調出爐！蔡英文在高雄領先韓國瑜

2019-06-05 15:54

蔡英文打完賴再打他 柯文哲：聽了好害怕

2019-06-05 11:34

小英打完賴清德就打「他」 柯文哲：聽了好害怕

2019-06-05 09:51

年金年省180億 柯文哲：前瞻幾千億卻亂花

2019-06-05 09:49

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:06

柯P訪日自認受「總統級禮遇」藉批蔡凸顯「友中」

2019-05-30 08:33
看更多

熱門文章

最新民調出爐！蔡英文在高雄領先韓國瑜

2019-06-05 15:54

徐旭東一席話遭韓粉全面抵制？ 律師：etag要拔掉嗎？

2019-06-05 12:17

郭台銘怒指中時：最大隻假韓粉、最大黑郭總司令部

2019-06-05 12:00

自然人憑證超實用 五大隱藏版功能在這

2019-06-05 17:29

深夜大暴走 郭台銘：特定媒體抹黑我「忍無可忍」

2019-06-06 00:57

59歲的台灣男孩？老天鵝：全台一半以上的人都是受精卵

2019-06-05 19:01

郭董背後影武者？ 羅智強：真愛韓國瑜就放了馬英九

2019-06-05 09:46

陳彥博嘆「午夜場沒賣1張票」 韓國瑜明率團隊觀看力挺

2019-06-05 21:15

李遠哲逼退蔡英文 呂秀蓮不解：當年人是他推薦的

2019-06-05 12:31

韓國瑜周六花蓮造勢「車票搶翻」？ 台鐵回應了

2019-06-05 12:12

自爆是韓國瑜哥哥國小同學 郭台銘讚韓國瑜EQ好

2019-06-05 15:20

談大學蓋太多 柯文哲：李登輝把李遠哲罵到臭頭

2019-06-05 15:38

列舉已完成的4件事 蔡英文：這樣才能獲得年輕人肯定

2019-06-05 09:23

【重磅快評】辜寬敏說小英變國母 摧毀李遠哲精心連署

2019-06-05 18:14

路透：美擬售台M1A2戰車等武器 價逾20億美元

2019-06-06 03:32

辭國會黨總顧問 蔡正元：妙天幫韓國瑜出錢出力是事實

2019-06-05 16:25

將與台斷交？索羅門外交部長：100天內決定

2019-06-05 18:47

雄風飛彈之父韓光渭辭世 享壽89歲

2019-06-05 22:13

民進黨總統民調結果 龍介仙神預言：這個人會輸一點點

2019-06-05 12:19

鐵盒便當3道坎 公部門破功

2019-06-06 00:35

名嘴爆料韓國瑜遭妻子拷問 李佳芬忍不住笑了

2019-06-05 14:04

賴清德談民調：不只綠營支持者 中間淺藍選民都支持我

2019-06-05 11:58

年金年省180億 柯文哲：前瞻幾千億卻亂花

2019-06-05 09:49

談能源 賴清德：核四根本無法重啟

2019-06-05 22:37

影／給柯文哲80分！林伯豐還這樣比較韓、柯

2019-06-05 16:55

王浩宇收到韓粉恐嚇信 網友眼尖：字跡和黃捷收到的一樣

2019-06-05 10:46

中央社澄清 照片圖說未寫韓國瑜提恢復18%

2019-06-05 20:22

國民黨基隆立委初選民調公布搞烏龍 三缺一

2019-06-05 10:15

國民黨基隆市立委初選公布民調 前議長宋瑋莉勝出

2019-06-05 10:46

韓粉盼他「回娘家」 雲林6月15日將辦韓國瑜造勢大會

2019-06-05 18:35

中午密會五人小組 韓國瑜：「Yes，I do」

2019-06-05 13:36

府重批郭台銘拿FED降息責總統 「沒搞懂的是郭董」

2019-06-05 17:11

中常委點名郝龍斌選邊 吳敦義嚴令黨務中立

2019-06-05 16:54

民調輸2％？賴清德：我領先韓國瑜 也是民進黨內最強

2019-06-05 10:55

小時就有神明罩？郭靠媽祖 朱有關公 韓國瑜險闖淡水河

2019-06-06 08:00

大陸旅美作家陳破空：韓流是民粹主義的表現

2019-06-05 12:19

認為美國會百分百支持台灣？卜睿哲：那些台灣人需要三思

2019-06-05 15:11

李遠哲要小英退 周偉航：老了還沒發現自己有多討人厭

2019-06-05 12:47

挺郭挺韓延燒 藍中常委劍指馬郝

2019-06-05 23:43

宋瑋莉贏國黨立委初選 3對手高舉雙手支持喊大團結

2019-06-05 11:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top