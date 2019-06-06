柯P演講有問必答 工商界成柯粉

2019-06-06 07:53 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



工商協進會5日邀請柯文哲演講，企業界踴躍提問，都成了柯粉。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook

工商協進會5日邀請台北市長柯文哲演講，理事長林伯豐提到，柯市長推動市政成果包括拆遷北門、西區門戶計畫、成功舉辦世大運等政績斐然。「堅持7點上班的好處是，讓公務員下班後沒力氣應酬。」柯文哲幽默談自己如何堅持每天7點到班，在場企業界人士忍不住大笑。

以「光榮城市」主題，柯文哲分享舉辦世大運的過程，決定舉辦的初期各界都在唱衰，被說選手村落漆、花太多錢等，連議會專案報告也沒人要來，後來他找來網紅行銷，大家才慢慢關注世大運。他說：「為了世大運能成功舉辦，我承諾媽祖說要吃素一個月，但是頻頻擲筊失敗，結果加碼吃一個半月。」

世大運增加民族自信心

「人生就是禍福相依，」柯文哲說世大運開幕那天門票才賣4成，後來遇到反年改團體在場外的陳抗活動，結果19小時內賣完47萬張門票。他說，回頭看世大運具有特別的歷史意義，他形容這是一場增加民族自信心的運動賽事。

談起每天7點準時坐鎮在市府會議室，柯文哲說，公務員這麼早上班，下班後就沒力氣去應酬了，引來現場企業界人士的一片笑聲。不過有企業人士問到，為何如此注重效率的柯市府團隊，卻搞不定一顆大巨蛋？柯文哲嚴肅的說，大巨蛋是典型的歷史共業，目前面臨到的問題是建築限高。

調整入館上限

柯文哲說，大巨蛋位在國父紀念館正對面，建築有樓高限制，若要解套則要犧牲國父紀念館北邊的停車場，他還說，在疏散設計上也面臨困難，可以的話擬先降低入館人數上限為6萬人，人數不能太多。「先上再說！」他強調，大巨蛋案短期來看只能按步就班繼續做。

有企業人士提問，要怎麼解決台灣設太多大學的問題？柯文哲說，全台開設100多個大學是個錯誤政策，然而私立大學退場將面臨校產被充公，他說「沒有人是聖人，」因此私立大學退場機制要實事求是，應想出一個大家有利可圖模式，他還勸政府私校退場機制「不要幻想一毛都不給。」

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