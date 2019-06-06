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景氣罩烏雲… 郭批蔡總統裝睡 府：郭董沒搞懂

2019-06-06 01:36聯合報 記者林敬殷魏翊庭林子桓／綜合報導

鴻海董事長郭台銘（中）昨舉美國聯準會可能降息，批評蔡政府「在睡覺、毫無作為」。 ...
鴻海董事長郭台銘（中）昨舉美國聯準會可能降息，批評蔡政府「在睡覺、毫無作為」。 記者魏翊庭／攝影
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美中貿易衝突升溫，全球經濟景氣蒙上隱憂，美國聯準會主席鮑爾改口釋出美國可能降息。國民黨總統初選參選人、鴻海集團總裁郭台銘昨天表示，美股為什麼大漲？因為美國聯準會看到美國經濟在下滑，本來要升息的，後來可能降息。他反問，人家政府反應那麼快，台灣政府做了什麼？更指蔡英文「裝睡的人叫不醒，不只我這樣呼籲，連民進黨也這樣呼籲」。

郭台銘昨天出席新北市土城頂埔里老人共餐活動，郭之前曾呼籲針對貿易戰，政府應該召開國安會議，總統蔡英文回應早有召開，郭台銘指出，「有在開會，跟有沒有懂是兩回事」。

郭台銘指出，他將提出「郭氏經濟牛肉」，並在國政報告說清楚，他現在都在準備這些，他也將開始推動各種經濟論壇，做為經濟人可以先做功課，然後提醒政府。

針對郭台銘連日來批評政府經濟政策，總統府昨天重砲抨擊，可以理解在野黨在黨內初選的階段，候選人都有其競選動作，但任何政策討論應基於事實、本於常識，並且能夠理性對話；既然要參選總統，就應該知道總統職權的分際，拿Ｆｅｄ降息指責總統，「沒有搞懂的人，其實是郭董」。

總統府發言人張惇涵說，連日來郭台銘的諸多批評，無論是指控政府「遲未召開國安會議」討論美中貿易衝突，乃至違背常識的批評總統未能比照美國聯準會要求降息，談話更充滿情緒，實在無益於台灣的公共討論水準。

張惇涵表示，郭董事長以美國聯準會降息為例，盲目批評總統「沒搞懂」、「政府無作為」，然而事實上，美國聯準會是獨立機構，升降息的決策，就是總統也沒有置喙餘地，一切專業說話，聯邦政府也無法加以干預，這就是「央行獨立性」的基本要求。

張惇涵說，「央行獨立性」的確保，就是要避免貨幣政策受到政治氣氛的影響，而造成惡性通膨等失控現象，各國央行運作皆恪守此一原則，我國中央銀行之運作亦然。

張惇涵也指出，因應美中貿易戰態勢，所可能造成的經濟情勢波動，政府早已做出全面準備，包括「政策引導及單一窗口，搶台商回台投資潮」、「強化國際鏈結，打造新南向產業鏈」、「多管齊下、強化台灣整體經濟體質」等對策。

財政部長蘇建榮昨天表示，貿易戰確實有兩項衝擊，並對我國資本市場造成影響，國安基金也會密切關注，必要時不排除召開臨時會議採取措施，但不希望走到這一步。

郭台銘聯準會蔡英文國安會
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