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郭台銘：第17個「修昔底德陷阱」已現

2019-06-04 00:10聯合報 記者鄭媁／台北報導

鴻海董事長郭台銘昨再次呼籲蔡總統召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犧...
鴻海董事長郭台銘昨再次呼籲蔡總統召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犧牲。 記者鄭超文／攝影
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美中貿易戰線拉長，爭取國民黨總統初選提名的鴻海董事長郭台銘昨天敬告蔡英文總統，勿沉浸在盲目的樂觀中，還在用台商回流的金額麻醉大眾。他呼籲蔡總統，即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犧牲。

「大國崛起 16次對抗12次戰爭」

郭台銘表示，金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，美中兩國已從貿易戰擴大到全面對抗，台灣在這個對抗中，站在關鍵位置，未來美中若走向實質衝突，他認為世界上第十七個「修昔底德陷阱」已出現；過去大國崛起引發的對抗，歷史上一共出現過十六次，其中有十二次導致戰爭。

中國大陸對美國價值六百億美元商品加徵關稅後，國務院發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，強調達成貿易協議的三大前提，更表明「談，大門敞開；打，奉陪到底」。

郭台銘上月才預估貿易戰延續時間不會太長，如今戰勢擴大。郭台銘昨坦言，事情變化之快，已經超乎想像，「現在應該改名叫做全面實體戰爭。」他大膽地說，金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，美中已從貿易戰擴大到全面對抗，接下來正考驗兩大領導人的智慧。

郭台銘認為，過去僅是中國大陸和台灣之間的對峙，現在變成美中兩國角力的場所，「台海危機將被重新定義」，如果我們過於樂觀、偏向任何一方，就會將台灣推向不可預測的危險。

質疑蔡「好傻好天真？好壞好故意？」

郭台銘質疑蔡總統現在是盲目的樂觀，「我不知道她是好傻好天真，還是好壞好故意？」經濟情勢如何，外資的動向說明一切；五月分外資瘋狂撤出台灣，台幣大貶、股匯雙創，這還不是最糟的，政府若不密切理解中美強權在此關鍵時刻所採取的行動背後的意義，台灣只能任由自生自滅。

他舉例，美國對陸開啟貿易戰後，資金和商品離開大陸，結果美國並沒有對其他國家鬆手，到處追著打；美國總統川普日前對墨西哥和印度祭出課稅措施，就是貿易戰擴大、波及到其他國家的開端。他相信台灣也可能受到波及，我政府是否有對產業及民眾提出預警？

郭台銘說，美中都將台灣視為必爭之地，如何看清事實、不偏向任一方，是他堅持的立場，強調「愛台灣的前提是承認、正視台灣的危機。」他認為，台灣要有主體性，不能、不應、也不可捲入兩強的戰爭泥淖。

媒體詢問，政治現實上，是否可能不偏向任一方？郭回應，政治他會以安全為主軸，即使有百萬分之一的機會造成選邊站，他會以等距的外交、經濟平衡實力原則，維持中華民國主體性；不像蔡政府親美抗中，將來在政治、經濟面會產生很大危機。

小辭典／修昔底德陷阱 習近平曾說過…

「修昔底德陷阱」是古希臘歷史學家修昔底德針對強國崛起提出的觀點，指當一個存在多年的強國，無法容新強國的崛起，但新強國又力爭出頭，彼此不能相容，就可能掉入戰爭的陷阱。

哈佛教授艾利森總結過去五百年的歷史，認為歷史曾出現過十六次國家崛起、撼動既有強權的例子，其中只有四次和平落幕，另十二次最終導致戰爭，兩敗俱傷。中美貿易戰開打後，中共領導人習近平就曾說要避免「修昔底德陷阱」，但貿易戰火卻持續升溫。

郭台銘金融海嘯蔡英文韓國瑜總統大選

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