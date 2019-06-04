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「不用威脅」蔡嗆郭：國安會議已開過了

2019-06-04 00:19聯合報 記者林河名張語羚／台北報導

鴻海董事長郭台銘談貿易戰憂心「台灣將因此遭到波及」。圖為郭台銘日前赴南門市長包肉...
鴻海董事長郭台銘談貿易戰憂心「台灣將因此遭到波及」。圖為郭台銘日前赴南門市長包肉粽。 圖／翻攝UDN影音直播
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鴻海董事長郭台銘呼籲蔡英文總統因應中美貿易爭端，召開安全及經濟國是會議，蔡總統昨透過臉書表示，「郭董事長可能沒注意到，從去年起，已經召集多次對外經貿戰略會談，甚至召開國家安全會議，我們的行動綱領也正在落實中」。

金管會主委顧立雄表示，美中貿易戰「應密切關注，但無須恐慌」，郭的言論在某種程度上，應該放在政治版，而非財經版。經濟部官員說，政府不會盲目樂觀，而會自立自強。

蔡總統表示，「面對全球經濟情勢挑戰，我不說大話，也不用威脅恐懼動員」，「審慎評估，完善因應，每一天都用最完善的準備面對挑戰」。臉書的最後，她還標註了「有準備就不必驚慌」、「歡迎郭董事長一起努力」。

蔡總統表示，在美中經貿衝突這種特殊的時刻，產業實力遠比單純的貿易協定來得重要，要帶領國家因應變局，必須居安思危、有備無患，長期布局比臨時抱佛腳來得重要，「台灣能在美中貿易戰下，維持相對穩健的總體經濟表現，原因就是我們預先判斷、做好準備」。

蔡總統表示，國安和行政部門採取的應對方案，包括政策引導及單一窗口，搶台商回台投資潮；強化國際連結，打造新南向產業鏈；多管齊下，強化台灣整體經濟體質。

而工商界對於貿易戰火可能形成金融海嘯以來最嚴重的情勢看法不一，商總理事長賴正鎰說，美中貿易戰是美國總統川普一人的想法，只要他停止，國際經濟局勢就不會惡化。

台經院景氣預測中心主任孫明德也表示，只要川普與中國大陸領導人習近平和談，就不至於釀成不可收拾的局面；但企業布局還是需要時間才能恢復信心，為分散風險，出走中國大陸的布局不會停止。

郭董川普金融海嘯郭台銘國是會議

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