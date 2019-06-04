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新聞眼／郭董兩度示警「台灣沒樂觀條件」

2019-06-04 00:31聯合報 本報記者張語羚李莉珩

鴻海董事長郭台銘昨表示「比金融海嘯更大的海嘯將來臨」。 記者黃義書／攝影
鴻海董事長郭台銘昨表示「比金融海嘯更大的海嘯將來臨」。 記者黃義書／攝影
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行政院長蘇貞昌前陣子才喜孜孜表示，台商回流已逾三千億元台幣，很明顯是「用鈔票肯定台灣」；但鴻海董事長郭台銘接連兩天示警，預言美中貿易戰可能會重新定義台海危機，世界經濟可能發生比金融海嘯更大的海嘯。郭董的這番言論引發不少議論，同一個台灣，執政黨和國民黨總統初選候選人描述得卻像是兩個世界。

台股昨天大洗三溫暖，一度下跌逾百點，後來在權值股台積電等撐盤下，終場則收小紅。台灣的經濟未來，似乎也如同台股這般上上下下的忐忑。

美中之間的情勢發展，郭董的危機意識為什麼這麼強烈？一方面是鴻海的兩個最大客戶蘋果和華為，處於兩強相爭的最前鋒，鴻海的感受自然比其他企業更深；一方面全球經濟逐漸降溫，政府雖不斷說要拚經濟，實際卻是政治凌駕一切，缺乏有效且正確的經濟對策與戰略，自然讓企業心焦且急。

美中貿易戰目前看不出有休兵徵兆，還可能發展成為一場長期的科技冷戰，不論是科技業、傳產勢必快速調整全球布局，因應未來的不確定因素。台灣處於尷尬的位置，因為台灣為代工、外銷導向國家，美中又是台灣外銷重要市場，若貿然選擇其中一方，恐都會造成難以收拾的局面。

政府應踏實解決企業經營的難題，而不是高喊幾千億的投資金額回來，畢竟錢如潮水，能回來也能再出走，因此資金回台固然重要，但如何改善投資環境、強化對外貿易的條件（例如簽訂自由貿易協定等），讓廠商能長期根留台灣才是重點。

不論郭董預言的「修昔底德陷阱」（兩強相爭必有一戰）會不會來臨，但可以肯定的是，台灣絕對沒有樂觀的餘地，如何避免在兩隻大象相爭中被踩死，對台灣至關重要。

郭董金融海嘯郭台銘蔡英文民進黨

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