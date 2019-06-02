賴清德堅拒一國兩制 籲韓粉看清中共

2019-06-02 17:32 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



前行政院長賴清德（左）2日出席六四紀念活動時表示，人民需要看清中共與國民黨的真面目，堅守台灣的民主體制。 台灣醒報 分享 facebook

「支持一國兩制就是支持中共！」前行政院長賴清德2日出席「六四與228紀念活動」中提到，台灣是民主的燈塔，可以照亮中國民主的道路。會中受訪時，他先呼籲韓粉，一個承認九二共識的市長不會為中華民國粉身碎骨的。另外也提醒總統蔡英文，初選要進行君子之爭，不要互相攻擊。

賴籲須看清韓國瑜

賴清德說，他希望1日參加韓國瑜造勢活動的民眾想清楚，在習近平已經明確指出一國兩制裡沒有「一中各表」選項，擺明即將展開併吞台灣的路程下，韓國瑜在跟中共官員會面時卻沒有主張「一中各表」，還說台灣跟中國是「指腹為婚」的情況下，他不會為中華民國粉身碎骨。

副總統呂秀蓮也參加了這次紀念活動。她分享以前訪問中國時，中國社科院的台灣研究所所長跟她說，台灣就像一條蟒蛇，雖然不要肖想吞下中國這隻大象，但如果中國要併吞台灣，「絕對會得胃潰瘍」。台灣作為東亞民主的典範，在中國日益專制、漠視人權下，台灣一定要堅守民主防線，不能被中國併吞。

加入防堵中國陣線

前行政院長游錫堃也說，中共很快就要建黨百年，而他們最想要以「收復台灣」作為建黨百年的偉大功績，並且維持他的統治合法性。他並指出，以往中國用「和平崛起」欺騙世界，但是自習近平提出「中國夢」後，就開始對全世界散布專制思想。在美國開始防堵中國之際，台灣戰略地位日益重要，絕對要加入一起抵制中國。

針對蔡英文認為賴清德聯想她作弊，是不負責任政治人物的言論。賴清德澄清，1日開記者會時，面對記者問他對蔡英文蒐集民調的想法是什麼時，他只有說請中央黨部查明，並請負責單位說清楚而已。他強調，黨內初選是君子之爭，他希望蔡英文不要再對他發動攻擊。

【更多精采內容，詳見 】