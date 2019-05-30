吳子嘉爆韓國瑜民調不是第1名 一對一民調還輸3人

2019-05-30 10:20 聯合新聞網 綜合報導



媒體人吳子嘉透露，他將公布最新民調，韓國瑜已不再是第一名，已經落在第2或第3，且一對一民調輸給柯文哲、賴清德2人，也輸給總統蔡英文。報系資料照 分享 facebook

高雄市長韓國瑜將於6月1日出席凱道「挺韓誓師大會」，媒體人吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》中透露，他將在今（30）日公布最新民調，韓國瑜已不再是第一名，已經落在第2或第3，且一對一民調輸給柯文哲、賴清德2人，也輸給總統蔡英文。

吳子嘉29日在政論節目《關鍵時刻》表示，將在今天（30日）公布報內最新國政民調，韓國瑜的民調急速下滑，一個月降了超過7%，已不是第一名，掉到第2或3名，一對一的民調中「不管是郭台銘還是韓國瑜，都輸給了柯文哲跟賴清德，跟蔡英文這三個人」，「國民黨在一個月以前的優勢，其實已經不存在了」。

他強調，韓在一對一的民調中輸給蔡英文，其中一個原因是年輕人離開了，跑到蔡英文和柯文哲那裡，「現在對民進黨是一個比較有利的態勢」，而因為韓國瑜民調下滑，與郭台名原本有10%的差距縮小到不到5%。

此外，國民黨前立委孫大千也在節目中發表看法，他認為韓國瑜的魅力和熱度是否仍能持續下去，最重要就是看6月1日的造勢人數有多少，並對韓國瑜很有信心，然而民進黨前立委李俊毅說，當天人數絕不會超過8萬人。2人打賭，若人數超過8萬，李俊毅要提供100個便當送給遊民，若那天人數未到8萬，孫大千就提供200個便當。