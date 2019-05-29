再過兩天是韓國瑜生死鬥？他推測凱道會師是招險棋

2019-05-29 14:15 聯合新聞網 綜合報導



邱德順說，韓國瑜這次上凱道，名義是十幾個社團共同贊助，但最終還是仰賴全台韓粉總動員，韓也一定要在現場唱「哭調仔」，對於人格不斷被抹黑要求平撫。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜繼「發大財」在議會質詢時惹議後，風波及聲望再次掀起了波浪。針對國民黨難喬的黨內初選未定，曾任桃縣議員及桃縣府民政局長的邱德順在受訪時表示，週六韓粉大會師將會是場「生死鬥」，若韓粉集結人數不如預期，恐將重創韓國瑜的聲望，成了「夢醒時分」的開始。

根據中評社報導，邱德順在接受專訪時表示，6月1日的挺韓誓師大會將是場「生死鬥」，若現場人數未擠爆，整體聲勢將會往下掉，意即成了國民黨高舉著韓國瑜大旗聲浪的交叉生死線；他認為，藍營最終仍會提名韓國瑜，但韓若真的走上這條大選路，將會是「超乎外界想像的艱難」。

邱德順分析，韓國瑜從去年市長選舉落幕後，尚未在台北舉辦過任何大型造勢活動，藍營初估的十萬韓軍，「勢必是要擠爆」，甚至期許韓的熱潮能超越選前的三山造勢盛況，但這招北上會師實乃選戰的險棋，若集結人數不如預料，韓的聲勢將會開始往下掉。

至於此番會師威脅到誰？邱德順說，韓國瑜北上造勢，威脅到的只有郭台銘一人，其他諸如王金平、朱立倫等人「只能苦笑看待」。韓、郭兩人打的都是經濟牌，若兩人都參選，藍軍勢力恐將被分散，但藍營最終仍會提名韓國瑜，對韓來說，「提名時也就是夢醒時」。屆時，藍軍是否能再重新整合，讓出戰的人成為全黨力挺的候選人，將成為藍營競選團隊的大考驗。

訪談中，邱德順也提醒將出戰的韓國瑜，必須「還要想出更有說服力的政見」，過去的讓高雄發大財這樣的宣傳標語，「已喚不起熱情。」但無論如何，一如韓國瑜過往的造勢活動，帶來短期庶民經濟效益也會是有的，包括升高攤販及遊覽車的一日經濟行情。

邱德順曾歷經李登輝、連戰、馬英九及朱立倫的藍軍大選，他表示因為看過了太多場藍的選舉，結果常跟選前預估的差距甚大。他甚至憂心藍營的大選情勢，恐將喪失競爭優勢，在日日變、時時變的選情下，「說不定最後還是被民進黨拿走」。