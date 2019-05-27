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拼總統9龍爭霸 賴清德、郭台銘有具體政見

2019-05-27 18:04台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

總統初選話題不斷延燒，近幾個月來已是各媒體的重點報導項目。 台灣醒報檔案照片
總統初選話題不斷延燒，近幾個月來已是各媒體的重點報導項目。 台灣醒報檔案照片
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總統初選持續延燒，觀察這些爭大位的人對政見。蔡英文多屬政績回顧，少有未來展望；賴清德則國防外交方面有較多具體政見。郭台銘強調經濟發展政策；韓國瑜因先前對初選態度曖昧，導致目前沒甚麼政見。王金平、朱立倫、周錫瑋、張亞中及張善政等人則是被媒體邊緣化，政見並無太多曝光度。

台灣醒報整理各大媒體報導，時間取自當事人表態參選之後的說詞。其中台北市長柯文哲因未表態參選，故不納入整理。

蔡、賴政績對政見

蔡英文總統這段期間內主要是宣傳執政3年以來的種種改革成績，尤其以5月20日的執政3週年回顧為大宗，對於內政、經濟、外交及國防等方面的具體展望反沒有太多相關陳述。唯一較具體的，只有在下一任期要舉辦台灣博覽會，讓全世界看見MIT。

相較之下，賴清德的政見就比較多，其中又以國防外交較具體，如宣示要強化國安團隊功能，並設立專責國土安全單位等。也希望新總統應藉東奧加強台日合作。內政經濟方面，較具體的則有召開憲政改革會議、中美貿易戰開打，對於受衝擊的台灣產業要予以協助等。

韓流與台風

國民黨方面，郭台銘自表態參加初選以來就動作頻頻，政見也是曝光度最高的。較具體的部分多屬於經濟方面，如以台東當做AI產業研發創新設計中心、建立整合上市櫃公司營運和勞工薪資的大數據平台等。在內政及外交等陳述較具體的，為回應韓國瑜的總統兼閣揆說，提出把內閣權力與立院相關配套法令整理等。

韓國瑜雖然跟郭台銘一樣擁有極高曝光度，但或許因過去對總統初選態度一直曖昧不定，導致韓國瑜在2020相關政見方面沒有太多陳述，較具體的是在內政方面連續拋出總統在高雄上班、總統兼行政院長兩個話題，外交方面則是提出台灣仿照瑞士中立化的構思。經濟方面，韓國瑜目前論述皆屬於高雄發展方面。

多人遭邊緣化

此外，周錫瑋在26日指出，他參加初選是為了要引出黨內強棒表態，並團結國民黨，或許是因這個緣故，導致他在政見發表的曝光度最少，唯一具體的只有4月時曾表示要將促轉會黨產會權責回歸司法體系。

王金平方面，他在經濟及外交國防方面的政見盼鬆綁投資法規、加強台美合作；而內政方面則有推動二次年改、把考試院人數改回舊制等。而朱立倫跟王金平一樣，政見多著重在內政方面，但可注意到的是，他在政見中提到了對核能的看法，如將核能相關的政府數據公佈給民眾等，較不同於其他參選人。

而張亞中，雖然孫文學校指出，他已在國內提出超過100條的政見，卻沒有得到太多媒體關注。他2月提出的稅務6政策等，是僅見的報導。另外前行政院長張善政的具體政見要等到7月才會透過網路平台公佈。

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