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柯文哲啖核食…日方滿意 友中…台僑冷淡

2019-05-27 00:12聯合報 本報記者邱瓊玉

台北市長柯文哲前天拜會完南相馬市長門馬和夫後，隨即大啖南相馬市出品的和果子，強調...
台北市長柯文哲前天拜會完南相馬市長門馬和夫後，隨即大啖南相馬市出品的和果子，強調自己只是「肚子餓了」想吃東西。 圖／聯合報系資料照片
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台北市長柯文哲訪日，與三月訪美相較，日方對柯的態度相對友善；除北市府「國際政經戰情室」成員功不可沒，柯文哲前進福島核災區、大啖核災區食品的舉動，也讓日方滿意。

日本對台灣禁核災區食物進口相當在意。過去友好的國民黨是發起禁核食進口的推手，雙方關係形同破裂；曾承諾不會禁核食的民進黨，在核食公投議題上沒表態，讓日方感失望。

抓準這股「失望感」，外科醫生出身的柯文哲強調「科學問題，科學解決」態度，甚至當著日方官員的面大方吃核食，讓日方很滿意。

柯文哲私下透露，出訪美國他考六十五分，但日本隨便都有八十分，畢竟他小時候是講日文長大的，加上動輒搬出日本知名武將織田信長、德川家康等人說法，讓日方更感親切。

不過，儘管日方表達友善，深綠台僑卻對柯文哲「友中」態度感冒，加上國內總統初選打得火熱，不少僑胞已「選邊站」，因此相較於柯文哲過去訪日幾乎天天有僑宴，這次僅有一晚的東京台灣工商會歡迎晚宴，且出席台商多半是偏藍背景或政治立場較不鮮明的年輕企業主，僑胞的反應顯得冷淡。

台僑冷漠的情況同樣發生在柯文哲訪美期間。近柯人士坦言，白綠分手後，在沒組織、沒人脈的情況下單打獨鬥，確實讓柯文哲左支右絀；這點也是柯文哲選總統的軟肋。

柯文哲福島核災核食
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