親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
郭台銘獨家專訪
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
同婚專法三讀過
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

台灣第一美女！野生蕭薔被捕獲 身材變這樣讓網友驚呆

內閣最後逼宮！英首相梅伊「辭職倒數」中？

柯文哲延後宣佈參不參選 吳子嘉：為了到時吸收賴的支持者

2019-05-23 13:14聯合新聞網 綜合報導

當藍綠兩黨為了初選頻傳黨內互打之時，一直名列民調之中卻尚未宣佈參選的柯文哲到底有何盤算。原本六月決定是否參選的柯文哲最近將時間往後移了兩個月，決定八月再來揭曉。美麗島電子報董事長吳子嘉分析，柯文哲出此決定是準備到時要吸收賴清德的支持者。

吳子嘉認為柯文哲延後宣佈參選，是想等民進黨確定人選後，接收賴清德的支持者。圖擷自...
吳子嘉認為柯文哲延後宣佈參選，是想等民進黨確定人選後，接收賴清德的支持者。圖擷自 YouTube: 關鍵時刻
分享

21日的政論節目「關鍵時刻」中，主持人劉寶傑分析兩家民調數字，表示無論是聯合報或蘋果日報做出的民調結果，柯文哲的支持度都在逐漸上漲，討論依這個情勢推演柯是否真的有可能贏得總統大選

吳子嘉分析，藍綠惡鬥一定會造成柯文哲的民調上漲，無論是藍營或綠營的支持者一旦跑票都會往柯身上集中，中間選民會被柯文哲一人獨吃。韓國瑜從宣佈參選進入選戰模式後已「深藍化」，讓原本的淺綠及白色的支持者離開，柯文哲此時已吸收了部份的藍營支持者，同理也可以套用在綠營支持者身上。

他認為柯文哲延後參選時間是要等民進黨確定人選，等到綠營確定推出蔡英文當候選人，到時賴清德的支持者離開後都會移到柯那裡。如今他決定要8月再來決定宣佈參選，就是準備要接收綠營的支持者。

目前藍綠兩黨都會在7月決定推出的人選，等到人選確定之後兩邊陣營的支持者自會有些變動，如此一來吳子嘉認為8月份時柯文哲的民調一定會上升，等到聲勢大漲時柯勢必會宣佈參選，屆時藍、綠、白三方角逐2020總統的態勢就明確了。

吳子嘉表示柯參選之後雖然不見得能選上，但藍綠兩黨也無法獨自贏得選舉，到時以柯文哲為首的中間選民勢必會依他的意見決定要偏向哪一邊。無論如何，柯文哲影響選情的能力讓藍綠兩黨都無法忽視。

柯文哲賴清德民調總統大選

相關新聞

周錫瑋：蔡英文可能會造成兩岸緊張，甚至戒嚴

2019-05-23 12:12

為總統之路鋪路？ 柯P訪日戰情室、選舉大將全出動

2019-05-23 11:25

被綠營當假想敵要納民調對比 韓國瑜：愧不敢當

2019-05-23 11:12

郭台銘質疑蔡聯美抗中 陳明通：請他多瞭解兩岸關係

2019-05-23 09:43

「賭場抽頭！」 韓國瑜指柯文哲是藍綠內鬥大贏家

2019-05-23 00:12

兩岸企業家論壇 韓盼廠商及早投資高雄

2019-05-22 23:05

卡韓？政院：歡迎韓來院會說明白

2019-05-22 23:02

大林蒲案 韓市府、陳致中過招

2019-05-22 22:59

韓粉步極端民族主義？ 學者看法兩極

2019-05-22 19:16

影／藍綠民調皆當假想敵 柯文哲：萬一我不選他們全重來？

2019-05-22 17:45

偷駡王世堅「垃圾」 議員齊轟柯文哲並要求道歉

2019-05-22 17:01

韓國瑜指中央不給高捷經費 交部：經費充裕 關鍵在執行

2019-05-22 16:30

解決低薪 郭台銘將建立大數據平台讓大家查薪水

2019-05-22 16:11

納國民黨初選民調對象可笑？ 曾文培：柯文哲說不選就不納

2019-05-22 16:03

罵王世堅是垃圾？藍綠議員轟：柯文哲須先道歉才能進議會

2019-05-22 15:31

郭台銘桃園跑透透 鄭文燦籲參選人多來桃園

2019-05-22 15:17

被藍綠列為最大假想敵 柯文哲：萬一我不選…

2019-05-22 14:28

朱立倫指柯P是強勁對手 韓國瑜：藍綠內耗柯P壯大

2019-05-22 14:26

政院卡韓國瑜？Kolas嗆：院會好久不見 要不要來開會

2019-05-22 14:06

被藍綠納入初選民調 柯文哲：萬一我不選是不是要重來

2019-05-22 10:52

賭場抽頭喻柯文哲？ 韓國瑜：指柯自然而然會愈來愈壯大

2019-05-22 10:37

被藍綠納入初選民調對比 柯文哲：萬一我不選那怎辦

2019-05-22 10:27

聽聞郭董舔盤笑到凍未條 柯P：我才不做這麼噁心的動作

2019-05-22 10:26

託夢不夠看！ 想選總統「神上身」…從媽祖Cue到素還真

2019-05-22 09:00
看更多

熱門文章

黃光芹批韓國瑜喝花酒 韓：年輕曾荒唐但有反省能力

2019-05-23 10:50

影／F-16戰機響尾蛇出擊 飛彈離架瞬間影片曝光

2019-05-22 15:22

唐湘龍：韓國瑜想選總統 2019台灣政治最不幸的事

2019-05-23 10:58

影／19黨部主委連署挺蔡英文 余天爆：蔡賴配沒希望

2019-05-22 16:23

蔡英文考量什麼？這場超猛戰艦實彈秀 竟無法列名漢光

2019-05-23 08:00

專訪╱郭台銘：花時間辯論核能 何不先做這些事？

2019-05-22 17:22

辣台妹蔡英文想改初選辦法 孫大千酸：俗辣的「辣」

2019-05-23 09:42

希望館長有前科！外交官：李上校連有前科的人都不如

2019-05-23 12:06

破天荒！民進黨中執會討論總統初選議案 開放直播

2019-05-22 14:09

新聞眼／沒有郭粉，只有果凍...霸氣總裁愈來愈親民

2019-05-23 01:13

賴清德突現身民進黨中央 提與韓國瑜「對比民調」

2019-05-22 19:55

三合一「卡韓連線」很可怕？王世堅籲韓國瑜快振作起來

2019-05-22 15:46

「313公告是兒戲？」卓榮泰強勢喊卡 中執委錯愕

2019-05-23 00:51

影／漢光演習超吸睛 極限2公里+3軍火力大比拚

2019-05-22 17:25

【即時短評】中執會直播映照出蔡英文打選戰的本事

2019-05-22 18:45

綠初選再卡關…賴突襲提新方案 蔡營批沒收民主

2019-05-23 00:45

中執會陷僵局…賴清德抵達黨中央 黨內議論

2019-05-22 18:45

郭台銘啃草 韓國瑜撞菜 都比不過他一記爆栗揪心

2019-05-23 09:00

影／郭台銘反問蔡英文：抗中，美國就一定挺妳嗎？

2019-05-22 20:31

隔空駁火 賴陣營再回應蔡：不是多數可以決定一切

2019-05-22 21:31

觀察站／賴清德險招 盼逼出延長賽終點

2019-05-23 00:57

賴清德提新民調方案 蔡陣營：不需要誰讓誰

2019-05-22 21:05

挺英挺賴交鋒卓榮泰撂重話 總統初選下週再議

2019-05-22 22:14

郭台銘問蔡總統「抗中，美就會挺台嗎？」

2019-05-23 00:07

卓榮泰強勢發言惹議 游盈隆誇：卓維持住民進黨尊嚴

2019-05-23 09:21

「韓流」吹中部 6月22日韓國瑜確定來台中參加挺韓大會

2019-05-23 11:24

代表賴清德 林俊憲：初選到一半改規則會後患無窮

2019-05-22 16:00

總統初選喬不定 賴清德現身黨中央

2019-05-22 18:27

漢光亮點 派里級巡防艦亮相

2019-05-22 14:20

「新戰神」蔣萬安選情告急？ 吳子嘉：勝敗取決於民進黨

2019-05-23 12:04

【即時短評】賴清德犯的三個戰略錯誤

2019-05-23 11:02

初選落敗 徐正文：祝賀李永萍也盼韓國瑜帶領藍營

2019-05-22 15:24

韓國瑜想建24小時國際機場 交部：已尋址28年了

2019-05-23 10:15

【即時短評】細漢仔扳倒老大哥 張瀚天立委路危機重重

2019-05-22 21:50

專訪／郭台銘：若執政推輕賦簡政 地方也要自主拚經濟

2019-05-22 20:52

解決低薪 郭台銘將建立大數據平台讓大家查薪水

2019-05-22 16:11

嘉縣前議長余政達通緝中 母喪出殯未現身

2019-05-23 09:14

議會要求若不道歉就不讓報告 柯P嗆：話講了就講了

2019-05-23 07:36

政院卡韓國瑜？Kolas嗆：院會好久不見 要不要來開會

2019-05-22 14:06

影／國民黨花蓮縣主委遭停權 率眾占領黨中央

2019-05-22 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top