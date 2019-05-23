柯文哲延後宣佈參不參選 吳子嘉：為了到時吸收賴的支持者

2019-05-23 13:14 聯合新聞網 綜合報導



當藍綠兩黨為了初選頻傳黨內互打之時，一直名列民調之中卻尚未宣佈參選的柯文哲到底有何盤算。原本六月決定是否參選的柯文哲最近將時間往後移了兩個月，決定八月再來揭曉。美麗島電子報董事長吳子嘉分析，柯文哲出此決定是準備到時要吸收賴清德的支持者。

吳子嘉認為柯文哲延後宣佈參選，是想等民進黨確定人選後，接收賴清德的支持者。圖擷自 YouTube: 關鍵時刻 分享 facebook

21日的政論節目「關鍵時刻」中，主持人劉寶傑分析兩家民調數字，表示無論是聯合報或蘋果日報做出的民調結果，柯文哲的支持度都在逐漸上漲，討論依這個情勢推演柯是否真的有可能贏得總統大選。

吳子嘉分析，藍綠惡鬥一定會造成柯文哲的民調上漲，無論是藍營或綠營的支持者一旦跑票都會往柯身上集中，中間選民會被柯文哲一人獨吃。韓國瑜從宣佈參選進入選戰模式後已「深藍化」，讓原本的淺綠及白色的支持者離開，柯文哲此時已吸收了部份的藍營支持者，同理也可以套用在綠營支持者身上。

他認為柯文哲延後參選時間是要等民進黨確定人選，等到綠營確定推出蔡英文當候選人，到時賴清德的支持者離開後都會移到柯那裡。如今他決定要8月再來決定宣佈參選，就是準備要接收綠營的支持者。

目前藍綠兩黨都會在7月決定推出的人選，等到人選確定之後兩邊陣營的支持者自會有些變動，如此一來吳子嘉認為8月份時柯文哲的民調一定會上升，等到聲勢大漲時柯勢必會宣佈參選，屆時藍、綠、白三方角逐2020總統的態勢就明確了。

吳子嘉表示柯參選之後雖然不見得能選上，但藍綠兩黨也無法獨自贏得選舉，到時以柯文哲為首的中間選民勢必會依他的意見決定要偏向哪一邊。無論如何，柯文哲影響選情的能力讓藍綠兩黨都無法忽視。