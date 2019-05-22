韓粉步極端民族主義？ 學者看法兩極

2019-05-22 19:16 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



蒙志成分析個別總統參選人支持者中，以韓國瑜的支持者民調最為極端，近7成認為台灣變壞。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook 台灣走向極端主義？成大副教授蒙志成22日指出，分析個別總統參選人的支持者，韓國瑜的支持者有7成表示對蔡政府「非常沒信心」，比例遠超過其他參選人的支持者。蒙志成憂心支持者的極端化恐步上極端民族主義。不過彰師大副教授劉兆隆認為，僅少數韓粉態度極端而已。

韓粉態度變極端

蒙志成分析，地方大選時韓流興起，韓國瑜勝選因素除了藍營的基本盤，更掌握許多中間選民甚至綠營支持者。然而根據最新民調針對蔡英文執政3年以來的現況，交叉分析各個總統參選人的支持者，韓國瑜的支持者超過7成認為台灣3年來變得更壞。

民調結果指出，幾乎沒有韓粉認為台灣3年來變好，蒙志成也以歐洲近年來的政治情勢分析，極端民族主義的興起影響整個社會風向的變動，對照如今韓國瑜的支持者有近8成對現任政府未來執政沒信心，其中近7成表示非常沒信心，反映出極端民族主義的特質。

蒙志成認為，韓的支持者態度變得極端化，與當時韓國瑜競選高雄市長的屬性已有所不同，他認為此現象是否有利藍營贏得總統大選還有待觀察。然而如此好惡分明、立場清晰的支持群眾，或許有助於鞏固內部、提升藍營凝聚力，同時也可能帶來不支持韓國瑜者的強烈反對。

支持者組成複雜

對此，劉兆隆接受本報專訪時則持不同看法。他認為韓國瑜的支持者組成複雜，當中有反年改者、支持核電者、民進黨政策期待落空者、傳統藍營支持者等，各自的訴求、立場南轅北轍，唯一共同點是「拉下民進黨」。劉兆隆說，少部分韓粉的政策主張確實較極端，但台灣不至於走向極端民族主義。

「政策表達極端不足為奇」，劉兆隆認為，韓粉對民調表達極端意見，是去年大選的延伸。「台灣是個不存在太多社會分歧的國家」劉兆隆表示，過去民意除了在統獨議題上較無共識，其他公共政策都還算有共識，例如年改政策。至於不同世代對同婚議題的想法差異，劉兆隆認為，不足以造成世代立場完全相反。

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