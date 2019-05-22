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朱立倫指柯P是強勁對手 韓國瑜：藍綠內耗柯P壯大

2019-05-22 14:26聯合晚報 記者江婉儀／台北報導

新北市前市長朱立倫(見圖)上午表示，柯絕對是強勁對手，將他納入民調非常正確。 記...
新北市前市長朱立倫(見圖)上午表示，柯絕對是強勁對手，將他納入民調非常正確。 記者侯永全／攝影
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國民黨擬將台北市長柯文哲納入初選民調，朱立倫今天上午表示，柯文哲絕對是強勁的對手，絕對不要輕忽他，將他納入民調，是非常正確。

媒體詢問，有人在網路上吵起來說非誰不投，有什麼看法，朱立倫說，不要再喊非誰不投，如果國民黨每個人都非誰不投，那提誰都不會打贏選戰，國民黨應該要彼此相互加油，像韓市長是最接地氣的市長，他也給韓加油，郭董也是國際成功大企業家，郭願意加入國民黨，願意代表國民黨參選，這都是值得讚賞，國民黨要有肯定的心態，只有相互支持，我們才能獲得民眾支持。

朱立倫今天參訪中和敬老眼鏡行，希望能有更多的老人能拿到敬老眼鏡，有媒體詢問，是否覺得郭董可以來試一下老花眼鏡，朱立倫表示，歡迎他來，庶民經濟就在社會各個角落，庶民經濟一方面讓店家能自理自能，另外一方面讓社會的愛心可以發揮。

媒體追問，是不是覺得郭董不夠平民？朱立倫說，郭是企業家，忙自己的企業，對有些事情不了解，他願意與郭分享。

高雄市長韓國瑜表示，柯未來支持度看漲。他用「賭場抽頭」比喻台北市長柯文哲是目前藍...
高雄市長韓國瑜表示，柯未來支持度看漲。他用「賭場抽頭」比喻台北市長柯文哲是目前藍綠內鬥中最大贏家。 記者劉學聖／攝影
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【記者楊濡嘉／高雄報導】高雄市長韓國瑜昨天接受「ETtoday新聞雲」專訪時被問到關於2020總統大選的看法，用了「賭場抽頭」的比喻台北市長柯文哲是目前藍綠內鬥中最大贏家。韓國瑜今天表示，他的意思是說目前藍綠內耗厲害，柯就一定成長，不是說柯抽頭，柯文哲自然而然的會愈來愈壯大。

韓國瑜今天上午接受媒體訪問時表示，以現況來看，到2020，柯文哲的支持度一定會成長，這是他的判斷，未來會怎樣，是還要觀察。

國民黨韓國瑜朱立倫總統大選

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