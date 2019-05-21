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民調落後 韓國瑜：國民黨拉肚子 柯P越強壯

2019-05-21 00:37聯合報 記者蔡孟妤、鄭媁、邱瓊玉蔡維斌翁禎霞曾增勳謝梅芬／連線報導

高雄市長韓國瑜（圖）表示，國民黨不團結，柯文哲民調就會往上。 記者謝梅芬／攝影
高雄市長韓國瑜（圖）表示，國民黨不團結，柯文哲民調就會往上。 記者謝梅芬／攝影
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聯合報二○二○總統大選最新民調顯示台北市長柯文哲超越藍綠居於領先，高雄市長韓國瑜昨天表示這很正常，只要國民黨不團結，柯的民調就會往上，「只要國民黨拉肚子，柯Ｐ身體會越來越強壯」；柯則四兩撥千斤說這是統計誤差（指差距在民調誤差範圍內），民調看看就好。

韓國瑜說，對他個人來講，民調高，要警惕，民調低，要努力；民調起起伏伏，反映了人民的心聲，所以國民黨必須要團結。民進黨也一樣，只要內訌、內鬥越厲害，柯也一定會越來越強。

對於自己民調下降，韓國瑜說，這不是單一因素，在打罵中長大的孩子，容易畏首畏尾，在爸媽過度嬌寵下長大的孩子容易自大，「像我這樣一路在抹黑之下長大的政治人物，我需要的是信心。」至於民調顯示若回到藍綠對決，鴻海集團董事長郭台銘略勝一籌，韓國瑜說，祝福郭，如果郭民調持續高漲，他也開心。

本報民調中，郭台銘聲勢有上升趨勢，藍綠一對一對決時，郭贏蔡或賴的幅度比韓更大。郭台銘表示，民調資料是參考用的，民意如流水，如果他不能認真做事，民意隨時會變；他自認自己現在做得還不夠，準備用一個月時間走訪基層，瞭解基層需求，有信心到時候顯現出來的民意會更真實。他也請大家給他一個機會，讓他一起帶領台灣拚未來，「『蔡』不好吃換『郭』重煮」。

韓：沒人像我這麼愛高雄

高雄市長韓國瑜昨天在議會說，三年來台灣人民過得辛苦，感覺總統、行政院長對高雄關懷不夠。他形容下屆總統參選人，沒人環境像蔡英文這麼好，沒人賺錢比郭台銘多，沒人看過的生與死比柯文哲多，「沒人像我韓國瑜這麼愛高雄」。

民調韓國瑜郭台銘柯文哲蔡英文

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