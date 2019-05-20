聯合報民調／蔡總統聲望回升 不滿意比率仍達5成

2019-05-20 00:13 聯合報 聯合報系民意調查中心／電話調查報導



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蔡英文總統執政滿三年，本報民意調查顯示，蔡總統聲望已回升，好評由去年底九合一選後的二成上升到三成四，不滿意比率則由六成三降到五成；其中，四十歲以下年輕族群和綠營支持者的回流，是蔡總統聲望回升的主因。

本報趨勢資料顯示，蔡總統執政後，施政滿意度曾一路下滑，由剛就職時的五成二、主政百日的四成二、就任周年及兩周年降為三成左右，去年九合一選後再降為二成；不滿意蔡總統施政的比率則持續上升，由就職初期的一成、主政百日的三成六、就任周年的五成，執政兩周年的五成六，去年九合一選後攀升到六成三。

蔡好評升至34％ 負評減13個百分點

不過，本次上任屆滿三周年的調查，蔡總統聲望雖仍以負面評價居多，但滿意度已明顯回升，由九合一選後的二成低點上升到三成四，好評也比就任兩周年略多五個百分點；不滿意比率則由九合一選後的六成三降到五成，減少十三個百分點。

分析顯示，四十歲以下年輕族群和綠營支持者的回流，是蔡總統聲望得以迅速回升的主因。九合一選後的調查，四十歲以下年輕族群對蔡總統的施政以負面評價居多，二成四滿意，五成九不滿意；本次調查滿意度上升到四成，不滿意度則降為四成，評價轉趨分歧。

至於泛綠支持者仍多力挺蔡總統的施政，且好評由去年底的四成八攀升到七成二，不滿意比率則由三成八降到一成九。