聯合報民調／韓國瑜聲勢下滑 柯文哲竄起

2019-05-20 01:00 聯合報 聯合報系民意調查中心／電話調查報導



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二○二○年總統大選，選情瞬息萬變。本報總統最新選情調查發現，各種競選組合顯示，韓國瑜支持率都較三周前下滑五個百分點，取而代之是柯文哲的聲勢上揚，支持率較三周前上升三至七個百分點，與藍營韓國瑜或郭台銘並列兩強；賴清德、蔡英文的支持率暫無明顯起色。

分析未來各種可能的總統參選組合，在柯文哲參選的前提下，藍營不論派出韓國瑜或郭台銘，目前聲勢都僅與柯相當，已無優勢，但仍領先民進黨的蔡英文或賴清德五至九個百分點。調查也發現，若柯文哲不參選，一旦總統大選轉為藍綠對決，局勢又將生變。目前藍營雖暫居領先，但優勢並不明顯，且韓、郭相比，郭台銘反而較韓國瑜更有勝算。

分項來看，未來若是柯、韓和蔡三人競逐總統大位，柯和韓分別以三成二及三成一支持度並列領先，蔡以二成二殿後。若國民黨派出郭台銘，柯獲三成一民眾支持，郭支持率二成九，兩人支持率也在抽樣誤差範圍內，二成一屬意蔡。

若民進黨改推賴清德角逐總統大位，同樣和柯及韓三方爭霸的情況下，柯、韓分別以三成三及三成一支持率領先，二成三擁賴；國民黨若推郭台銘，柯獲三成一選民支持，郭支持率二成八，二成三屬意賴。

對上蔡賴 郭比韓的領先更大

調查也發現，當蔡英文與韓國瑜對決，韓目前以四成四支持率領先蔡的三成八；若是蔡英文與郭台銘對決，郭以四成六支持率領先蔡的三成三，領先蔡的幅度由韓國瑜出馬的六個百分點擴大為十三個百分點。

若為賴清德與韓國瑜競逐，韓與賴分獲四成左右民眾支持，聲勢相當；國民黨改派郭台銘，則郭以四成三支持率超前賴七個百分點。

柯在年輕、中立選民有斬獲

交叉分析發現，廿至卅九歲年輕選民及無政黨傾向的中立選民，以支持柯文哲居多，三周前調查即顯示，柯在各類選舉組合中，約獲得四成五年輕選民及三成中立選民支持；這次調查，柯在廿至卅九歲年輕選民中的支持率介於五成三至五成八，頗有斬獲，中立選民中所獲支持也增為三成五至四成，是柯支持率上揚的最主要原因。

高屏澎民眾 最挺韓參選總統

韓國瑜雖以凝聚藍營支持者為其優勢，在柯參選的情況下，不論對上蔡或賴，泛藍支持率皆高出郭台銘八到十個百分點，在各種選舉組合中，韓也是高屏澎民眾最支持的總統參選人；不過，相對於郭台銘，韓對於廿至廿九歲選民及無政黨傾向選民的吸引力較低，以致當柯文哲不選時，郭台銘反而會因為受惠於原本挺柯年輕選民的轉向支持（由約二成增為四成），進而拉大與蔡、賴的差距。

調查於五月十三日至十五日晚間進行，成功訪問一千一百零三位成年民眾，另三百二十人拒訪；在百分之九十五信心水準下，抽樣誤差正負三點零個百分點以內。調查採全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。