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蘇啟誠案 蘇妻在乎「還一個公道」

2019-05-24 01:20聯合報 記者徐偉真／台北報導

蘇啟誠的母親，已高齡91歲。 圖／聯合報系資料照片
蘇啟誠的母親，已高齡91歲。 圖／聯合報系資料照片
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監察院通過委員仉桂美及江綺雯的調查報告，糾正外交部，外交部表示將持續積極協調銓敘部從優辦理相關撫卹事宜。據指出，事情發生後，蘇啟誠遺孀曾表示，她不在乎撫卹，她在乎的是要還給蘇啟誠一個公道。

國民黨智庫外交國防組召集人、前立委林郁方表示，他認為和之前蘇啟誠夫人親自受訪的內容比對來看，監察院調查報告和蘇啟誠遺孀的說法比較吻合。

林郁方說，蘇啟誠遺孀有蘇啟誠的遺書，還有蘇啟誠手機的通聯紀錄，她之前受訪時曾說外界有很多說法是要誤導視聽。林郁方認為，她批評的就是外交部和我駐日代表謝長廷，他們有卸責的嫌疑。

蘇啟誠遺孀曾聲明，蘇啟誠的遺書並未提及「假新聞」造成的壓力，而是在完成上級交代的檢討報告後，在開會前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。蘇太太也表示，蘇啟誠輕生約兩天前，曾告知可能被調職。

蘇太太曾對友人說，「我已經向媒體交代真相，蘇啟誠是清清白白的就好了，希望大眾不要被誤導，該負責任的是誰，她不予評論，接下來想過平靜的日子，不會再回應了。」知情人士指出，謝長廷羞辱式的卸責、外交部羞辱式的懲處，是壓垮蘇啟誠的最後兩根稻草。

林郁方說，他認為蘇啟誠遺孀其實都說明真相了，監察院的報告是經過調查之後提出更多細節，報告內容說得很重，也還給蘇啟誠和大阪辦事處公道，謝長廷在事情發生後說的那些話，大阪辦事處長任命跟他無關、東京到大阪距離很遠等等，「這就是爭功諉過」，讓蘇啟誠面對變故、批評卻感到孤立無援，還被要求寫報告、調他回國，讓蘇啟誠無法接受，事後外交部想把事情定調成是假新聞，也讓蘇啟誠遺孀不能接受，忍了三個月出面說話，「因為她看不下去了」。

蘇啟誠謝長廷外交部監察院林郁方

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