觀光補助人人有獎挨批 觀光局：深思熟慮

2019-08-02 14:34 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 董俞佳 ／台北報導



面對大選，交通部觀光局推出旅遊補助，人人有獎。學者認為，這個方式治標不治本，是因應陸客自由行禁令，未經縝密思慮推出的補救方案，旅行業者也反對這樣的補助，旅宿業者認為是選舉到了錢才發下去。觀光局長周永暉表示，大家都能分享自己的看法，但觀光局是深思熟慮來補助。

交通部觀光局昨天宣布擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫獎助內容，觀光局所提出的方案，共有團體旅遊、自由行旅客、觀光遊樂業入園優惠、公協會觀光活動優惠等四方案，相對於春遊，補助時間不分平假日，補助金額也提高到1000元，補助不分年齡，12歲以下兒童也受惠。另提出5000萬元經費獎助觀光等團體舉辦優惠活動。

方案人人有獎，卻遭致批評。世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，觀光局自從去年以來，推出的觀光補助措施，都只是治標不治本的方法，這次可能因應陸客自由行禁令，把原本就要推出的補助，又放得更寬，應該是對應陸客自由行禁令，在未思慮周密的情況之下，就推出的補救方案，想要讓民間認為政府至少有做事。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，觀光局不該變成補助局，只有撒錢，沒有策略，這對產業沒幫助，有業者認為，一次把數十億元撒完，不如花錢經營景點，推廣觀光。

周永暉表示，大家都可以有個人的看法，但對於觀光局來說，核心的業務是旅行業跟旅館業，在做這項觀光補助規畫的時候，也是深思熟慮，並非外界所說的缺乏縝密規畫。