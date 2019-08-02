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秋冬國旅擴大補助9月上路 被批本末倒置

2019-08-02 00:34聯合報 記者侯俐安董俞佳賴香珊／連線報導

趁陸客自由行限縮，蔡政府宣布推動「擴大國內旅遊秋冬計畫」，將投入卅六億，從九月實...
趁陸客自由行限縮，蔡政府宣布推動「擴大國內旅遊秋冬計畫」，將投入卅六億，從九月實施至年底。 記者黃仲裕／攝影
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不分平假日、年齡

交通部昨天宣布「擴大國內旅遊秋冬計畫」，將投入卅六億，針對團體旅遊、自由行旅客、觀光遊樂園優惠補助，補助不分平假日，金額提高到一千元且不分年齡，另納入觀光遊樂園，十二歲以下孩童也受惠，預計九月實施至年底。

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蘇揆要求第二波加碼

交通部預估可帶動七六八萬人次出遊，直接與間接觀光效益有二五六億元。行政院長蘇貞昌昨要求要有第二波加碼，主管觀光工廠、休閒農場的經濟部、農委會、客委會、原民會等後續還會另提補助。

觀光局被稱「補助局」

不過，去年底以來已先後推出三波國旅補助，觀光局被業界稱為「補助局」，這次面對大陸停發赴台自由行通行證又推補助，引發爭議。優質旅遊發展協會理事長李奇嶽質疑「根本是選舉考量」，不斷補助刺激國旅，只是把國內左口袋的錢放到右口袋，沒有增加觀光外匯，本末倒置。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜也說，去年以來推出的觀光補助措施，都只是治標不治本，應該是對應陸客自由行禁令，在未思慮周密的情況之下就推出的補救方案，想要讓民間認為「政府至少是有做事」。

林明溱：中央別亂花錢

「世間上最憨的就是這款政府。」南投縣長林明溱表示，拿錢補貼民眾來玩，是本末倒置，倒不如讓各縣市政府提計畫建設觀光景點，增加地方吸引力才是長久之計；盼中央頭腦清醒一點，不要亂花冤枉錢。

根據交通部觀光局規畫，民眾參加旅行社團體小鎮本島旅遊，每人每日獎助五百元，每團三萬元，每團十人以上，每家旅行社上限廿團。本島、離島長天數旅遊，入住星級旅館，參觀觀光工廠或休閒農場，六十歲以上樂齡族，或企業員工旅遊等可加碼補助至每團五萬元，離島也有加碼。

自由行旅客住宿優惠周日至周五每房獎助一千元，每人優惠一次。入住離島加碼方案可再多使用一次，不分平假日每房獎助一千元。

觀光遊樂園也納入優惠

觀光遊樂業入園優惠也不分平假日，觀光局補助三五○元，自由行旅客十二歲以下兒童，每人免費入園一次。另也獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動，每案上限一百萬元。

觀光局指出，這波補助共卅六億，十八億由觀光發展基金支出，另十八億由行政院支付。

針對各界質疑補助國旅是本末倒置，交通部長林佳龍表示，觀光局對吸引國際旅客來台有一系列的作法，包含簡化簽證、加強行銷等，去年雖然中客減少，但是國際旅客入境還是增加，「我們早有因應，化危機為契機」。

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