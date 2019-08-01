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因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

業界：獎勵國旅 交通部搞錯重點

2019-08-01 13:44聯合晚報 記者董俞佳／台北報導

陸方暫停申請及核發赴台自由行通行證（赴台簽注），產業界與學界預估衝擊我國各行各業。交通部長林佳龍宣布第四季投入36億元，推動國旅秋冬遊獎勵方案，不會讓旅遊業者孤軍奮鬥。外界認為，交通部搞錯重點。

大陸宣布自由行禁令，台灣業者擔心，自由行是第一批，接下來恐怕會再縮減團客。林佳龍、觀光局長周永暉等人，今天到行政院院會報告觀光因應對策。據了解，除提出暖冬遊規畫外，也針對日、韓、東南亞旅客的旅遊宣傳措施。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，政府提出暖冬遊救觀光，拿納稅人的錢補助某些產業，還成為常態，政府該對此做檢討。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，大陸旅客跟國外旅客一樣，他們來台觀光的時候，是將他們那裡的錢投注在台灣消費，觀光局推出的暖冬遊補助，因為是國民旅遊，等於是把左手錢放到右手，都是台灣的錢在國內循環，這兩個觀光效益與影響不同。

雖然觀光局宣稱來台旅客人次衝高，但這兩三年我國觀光外匯持續遞減。陳家瑜說，主要原因是來台旅客人數增加，主要是東南亞旅客，這些旅客待的時間較短，消費力比陸客低。陸客雖然仍是全球最會消費的旅客，但爆買行為已經減少，這些因素都使得雖然來台人次增加了，消費力減少，觀光外匯也降低。

靜宜大學觀光事業學系教授黃正聰表示，暖冬遊36億元補助，部分的錢可以挪到國際行銷，因為國際行銷的投報率比國旅高。以去年1000萬觀光客產值4億來算，一人平均一趟消費4萬，補助效益比國旅高，觀光局除了國旅補助之外，國外也應該一同進行，才能緩解大陸自由行禁令的衝擊。

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