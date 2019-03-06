春遊補助鼓勵地方加碼 窮縣市擔心磁吸效應

交通部觀光局昨公布四至六月實施的「春遊方案」，除了不分年齡、縣市均有補助外，另針對青年及經典小鎮旅遊等都有加碼補助。為了強化地方參與，這次首度開放縣市提案爭取最高一千萬元的補助，並鼓勵地方自行加碼。

對此，地方政府憂喜參半，擔心各縣市為了搶客競相加碼，在國旅大餅未做大的情況下，台南市長黃偉哲就直言，會不會像生育補助一樣，淪為遷戶口大賽？最後只變成城市間的彼此消耗；且對於口袋不深的縣市而言，也擔心其他縣市產生磁吸效應。南投縣長林明溱也批評，觀光局只靠補助衝觀光人數，他無法認同。

為了兌現蔡總統「補助常態化」的承諾，觀光局昨天端出最新一季的補助方案。補助除了分Ａ（自由行）、Ｂ（團體）、Ｃ套餐（地方政府加碼），十八到四十歲青年還有加碼補助，另還有台鐵、高鐵的交通補助。

根據方案，自由行限周日至周四入住，每人每房可補助五百元，青年到觀光局指定的四十個小鎮的民宿、離島地區旅遊住宿，可再加碼補助五百元，最多共補助一千五百元；另團體旅遊每人每日補助五百元。

這次補助跟以往不同的是，納入了地方政府自行提案爭取觀光局補助，同時也歡迎地方自行加碼。但如此一來，也讓財力狀況不同的縣市擔心「補助不如人」。

黃偉哲說，中央願意補助民眾，吸引原本不想出門的民眾外出旅遊是好事，但若是靠地方競逐加碼補助，只會將這座城市的民眾拉到另一城市，失去要把國旅餅做大的意義；他會把錢拿來聚焦於國際觀光客，「國內旅遊餅有限，各縣市爭奪的情況下恐怕只會彼此消耗」。