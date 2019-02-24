防空汙棄守？老柴油車取消國道20公里免費恐喊卡

2019-02-24 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



老舊柴油車國道廿公里免通行費優惠原計今年初取消，交通部改為沒有時間表的「通盤檢討」，圖為老車自救大遊行。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 去年環保署老車汰換政策引發反彈，被視為民進黨九合一選舉慘敗「戰犯」之一，行政院管制方案近來轉彎，除了環保署老車汰換政策喊卡，並擴大換車及保養補助，交通部原計今年初取消老舊柴油車國道廿公里免通行費優惠，交通部也改為沒有時間表的「通盤檢討」，形同喊卡。

學者認為這是政府為明年初總統大選，棄守空汙防制。

國內現有八萬輛一、二期老舊柴油大貨車，去年六月底空汙法修正後，加嚴管制烏賊車排氣標準，四年內要汰換一、二期柴油車，三期柴油車必須加裝濾煙器，引發柴油車全台陳情抗議不斷。行政院長蘇貞昌、環保署長張子敬上周宣布重新定調，未來管制的將是「髒車」，不是老車，汰舊換新不僅可換二手車，也增訂維修補助保養方案。

不過，全國老汽機貨車自救會不埋單，指新方案是模糊焦點的「話術」。許多老司機五十多歲，就算政府補助，他們還是要背車貸，情何以堪，他們提出七大訴求，包含要求汰舊換新零利率無限期、車貸由政府收回全抵等，說帖最快下月送總統府，也不排除再發起抗爭。

文化大學教授楊之遠表示，各國為防治空氣汙染都有訂定老車汰換，環保署當初推動淘汰十年以上老舊車輛，對改善空氣品質是正確的，但不幸遇上經濟不景氣，環保署在推動之前未做足社會經濟調查、也未與車主深入溝通，車主生計面臨衝擊，自然跟環保署「拚命」，如今只能妥協。他認為，環保署取消汰換年限就是對空汙的鬆綁，對髒車就應提出加嚴檢驗的辦法。

除了老車汰換政策轉彎，為了防制空汙，交通部前部長賀陳旦去年初指示高速公路局研議取消第一、二期老舊柴油車國道廿公里免通行費優惠，高公局去年底已完成ＥＴＣ收費系統修正，不過高公局修正的「公路通行費徵收管理辦法」去年報交通部後遭退回。交通部路政司表示，檢討後認為只針對柴油車過於狹隘，要求高公局「通盤檢討」再提出，目前沒有時間表。